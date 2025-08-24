/ 사진 출처= MBN ‘퍼스트레이디’

유진-지현우-이민영이 ‘메인 포스터’를 공개했다.MBN 새 수목미니시리즈 ‘퍼스트레이디’(극본 김형완, 연출 이호현, 제작 ㈜스튜디오지담, ㈜아티스트스튜디오, ㈜로드쇼플러스)는 대통령에 당선된 남편이 장차 퍼스트레이디가 될 아내에게 이혼을 요구하는 초유의 사건이 벌어지면서 펼쳐지는 이야기를 담는다. 대통령 취임까지 남은 67일 동안 대통령 당선인 부부의 숨 막히는 갈등 속에 불거지는 정치권의 음모와 가족의 비밀을 속도감 있게 그린다.‘퍼스트레이디’는 드라마 ‘드림하이 2’, ‘신분을 숨겨라’와 영화 ‘슈퍼스타 감사용’ 등에서 차별화된 서사 구성으로 독창적 매력을 입증한 김형완 작가가 무려 6년간의 준비 기간을 거쳐 집필을 완성, 시선을 모은다. 여기에 유진-지현우-이민영-한수아-신소율-김기방-오승은 등 실력과 개성을 겸비한 배우들의 환상적인 캐스팅이 이뤄지면서 2025년 하반기 최고 화제작에 이름을 올리고 있다.이와 관련 ‘퍼스트레이디’ 유진-지현우-이민영이 냉혹한 권력의 세계 속 복잡하고 치밀한 관계로 얽힌 세 사람을 표현한 ‘메인 포스터’로 시선을 사로잡는다. 유진-지현우-이민영은 각기 다른 표정과 자태를 통해 권력과 사랑의 충돌, 욕망과 배신, 복수로 점철된 대파란의 서사를 고스란히 암시한다.먼저 유진은 우아한 화이트 톤의 원피스와 재킷으로 퍼스트레이디 차수연 역의 매혹적인 아름다움을 입증한다. 특히 다리를 한껏 꼰 채 비스듬히 의자에 앉은 차수연은 의미심장한 미소를 날리는 모습으로 ‘킹메이커’로서의 각별한 존재감을 뽐낸다.지현우는 늠름하고 강인한 대통령 현민철로 변신, 부드러운 카리스마를 내뿜는다. 품격 있는 슈트를 입은 현민철은 넥타이를 매만지며 옷매무새를 점검하는 동시에, 결연한 표정으로 권력의 중심인 대통령의 압도적인 아우라를 드리워 이목을 집중시킨다.이민영은 대통령 현민철의 최측근 비서인 신해린 역으로 충직하고 프로페셔널한 면모를 보여준다. 블루 컬러의 셋업을 갖춰 입은 신해린은 대통령 현민철의 바로 옆에서 서류를 점검하며 대통령의 일거수일투족을 체크하는 모습으로 긴장감을 증폭시킨다.이런 가운데 ‘메인 포스터’의 중간에는 “세상을 발칵 뒤집은 대통령 부부의 이혼 전쟁!”이라는 문구가 강조돼 드라마 ‘퍼스트레이디’의 충격적이고 파격적인 스토리 전개를 짐작하게 한다. 그물망처럼 얽히고설킨 세 사람의 복잡한 관계와 유진-지현우-이민영이 펼칠 빈틈없는 연기 앙상블을 예고, 기대감을 솟구치게 한다.제작진 측은 “‘메인 포스터’에서는 차수연과 현민철, 신해린, 세 사람의 치밀한 심리적 대립과 다양한 감정이 뒤엉킨 서사를 시각적으로 구현했다”라며 “차수연과 현민철, 신해린 사이의 긴장감이 소름 돋는 전율을 안겨주는 ‘퍼스트레이디’를 기대해 달라”라고 밝혔다.한편, MBN 새 수목미니시리즈 ‘퍼스트레이디’는 오는 9월 24일(수)에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr