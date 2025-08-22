/ 사진 제공: KBS 2TV 주말드라마

정일우가 파격적인 결혼 선언으로 가족들과 주변 인물들을 놀라게 한다.KBS 2TV 주말드라마 ‘화려한 날들’(연출 김형석 / 극본 소현경 / 제작 스튜디오 커밍순, 스튜디오 봄, 몬스터유니온) 5, 6회에서는 이지혁(정일우 분)이 정보아(고원희 분)와의 결혼을 강행하며 주변 인물들과 갈등에 휘말린다.앞서 지은오(정인선 분)의 고백을 거절한 지혁은 하늘건설의 외동딸 보아로부터 결혼 제안을 받았다. 사랑 없는 결혼임을 눈치챈 박성재(윤현민 분)는 그의 결혼을 반대했지만, 지혁은 오히려 의지를 더욱 굳혔다.공개된 스틸에는 지혁이 청첩장을 주기 위해 성재를 만난다. 농담으로만 여겼던 지혁의 결혼 선언을 확인한 성재는 충격과 당혹감을 감추지 못하며 깊은 우려를 드러낸다. 반면, 지혁은 담담한 태도로 청첩장을 내밀며 두 사람의 엇갈린 감정선이 대비를 이룬다.또 다른 스틸에는 지혁과 은오의 심각한 대면 장면이 포착돼 긴장감을 더한다. 고백 실패 후에도 미련을 버리지 못한 은오는 무표정한 얼굴로 지혁을 응시하고, 지혁 또한 진지한 표정으로 그녀를 마주한다. 결혼을 결심한 지혁이 은오에게 이 소식을 어떻게 전할지, 그리고 그의 선택이 세 사람의 관계에 어떤 변화를 불러올지 궁금증이 높아진다.KBS 2TV 주말드라마 ‘화려한 날들’ 5회는 23일(토) 저녁 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr