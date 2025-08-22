이미숙, 6천 날리고 또 보이스피싱에 혹했다…"집 융자·차 리스까지 다 알아"('숙스러운')

사진=텐아시아DB

사진=이미숙 유튜브 채널 영상 캡처

배우 이미숙이 또 보이스피싱 피해를 당할 뻔한 경험을 고백했다.21일 이미숙의 유튜브 채널 '숙스러운 미숙씨'에서는 '숙퍼카 드라이브 & 리빙 아이템투어, 그리고 보이스피싱 2탄'이라는 영상이 공개됐다.이미숙은 앞서 피싱 피해로 약 6000만원을 잃었다는 사실을 고백한 바 있다. 이번 영상에서 이미숙은 "보이스피싱 이야기가 너무 회자돼 더는 말하고 싶지 않았지만 두 번째 사건이 있었다"고 말했다.이미숙은 "이전에 보이스피싱 당하고 휴대폰도 바꾸고 아들한테 교육도 받았다. 그런데 소상공인 이자를 낮춰준다는 문자가 오더라. 나도 대상자라고 하더라. 그때 내가 일을 안 하고 있을 때였다. 보이스피싱 당하고 생활비였던 보유 현금에 타격이 좀 있을 때였다"고 회상했다.이어 "담보 대출을 같은 거 낮춰준다고 하니 '국가가 날 버리지 않는구나' 싶었다. 전화를 건 곳에서 집 융자, 차 리스까지 알고 있더라. 집 담보대출을 갚고 싶다고 했더니 저금리로 다 갚아버리라며 (기존 대출금보다) 2배로 해주겠다고 하더라. 뭘 하나 보내드릴 테니 클릭해서 정보를 쓰면 된다더라. 카톡으로 보냈는데 안 들어가지더라. '들어가셨나요?'해서 안 된다고 했더니 또 보내더라. 그런데 또 안 되더라. 그래서 내가 전화를 해서 '안 된다'고 했다. 그 여자가 급한지 '폰이세요?'라고 하는데 소름이 끼쳤다. 여태껏 그런 말투를 쓰지 않았다. 그때야 보이스피싱이라는 걸 직감하고 바로 전화를 끊었다. 나 또 당할 뻔했다"고 이야기했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr