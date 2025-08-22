이미지 크게보기 사진 = 이미숙 /텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '숙스러운 미숙씨'

배우 이미숙이 또다시 보이스피싱 위기를 겪었다고 고백했다.21일 이미숙의 채널 '숙스러운 미숙씨'에서 이미숙은 "보이스피싱 이야기가 너무 회자돼 더는 말하고 싶지 않았지만 두 번째 사건이 있었다"고 입을 열었다.그는 "첫 피해 이후 휴대폰도 바꾸고 아들에게 교육까지 받았는데 소상공인 이자를 낮춰준다는 문자가 오더라. 나도 마침 놀고 있었고, 대상자라길래 전화를 걸었다"고 말했다.이어 "전화를 건 쪽에서 내 집 융자랑 차 리스까지 알고 있더라. 담보 대출을 해준다고 하면서 링크를 보내더라. 근데 접속이 안돼서 전화를 거니까 상대방이 '폰이세요?'라고 묻는 순간 말투에서 소름이 끼쳤다"고 털어놨다.이미숙은 "그때서야 보이스피싱이라는 걸 직감하고 바로 전화를 끊었다"고 당시를 떠올렸다.앞서 이미숙은 자신의 채널을 통해 새벽 4시간 동안 6천만 원을 잃었다고 털어놓은 바. 그는 "내가 피싱 당했을 때 이렇게 들어갔던 것 같다"고 떠올렸다. 이어 "통장이 털려서 5~6천만 원이 날라갔다. 이후로는 휴대폰으로 절대 결제를 안 한다"고 설명했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr