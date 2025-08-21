이미지 크게보기 사진 = MBN '특종세상'

이미지 크게보기 사진 = MBN '특종세상'

개그맨 출신 트로트 가수 김재욱이 여동생의 암 투병 사실을 공개하며 눈물을 보였다.21일 방송된 MBN '특종세상'에서는 KBS '개그콘서트'에서 활약하고 지금은 트로트 가수 김재롱으로 활동하는 개그맨 김재욱이 출연했다.이날 방송에서 김재욱은 여동생의 건강을 챙기며 직접 식단과 운동까지 도왔던 이유를 털어놨다. 그는 "얼굴과 팔은 날씬해졌는데 배가 나오더라. 큰 병원에서 검사를 받았더니 지방 육종암이라고 했다"고 떠올렸다.김재욱은 "배를 암이 20~30cm 둘러싸고 있었던 거다. 제 아내가 '괜찮아?' 묻는 순간 눈물이 주르륵 흘렀다. 자다가 저도 모르게 울었다"고 고백했다.하지만 수술 후에도 1년 반 만에 재발했다고. 결국 두 번의 수술을 더 겪었고, 여동생의 배를 보니 마음이 아팠다고 눈시울을 붉혔다.또 여동생의 생일날 검진 결과를 듣게 된 김재욱은 "4년 정도 잘 지냈는데, 세 번째 수술을 하는 거다"며 암이 세 번째 재발했음을 전해 안타까움을 자아냈다.김재욱은 개그맨 활동과 트로트 가수 활동을 병행하며 경제적 책임도 져야 했던 상황에서 여동생을 비롯한 가족을 챙기기 위해 노력해 온 사연을 공개해 시청자들의 감동을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr