SBS '꼬꼬무'가 100억대 자산가 한약상 부부의 충격적인 패륜 범죄 실화를 파헤쳤다. 박초롱은 패륜 사건에 경악했고, 박호산도 방송을 잊을 정도로 격분했다. 박신혜와 결혼해 3살 아들을 둔 최태준은 범인의 눈빛을 끔직해했다.21일 방송되는 '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(연출 이큰별 이동원 고혜린, 이하 '꼬꼬무')는 '오버킬의 살인마-강남 대저택 부부 살인 사건'으로, '유산 안 물려주기' 캠페인을 불러온 '계획 패륜 사건' 국내 1호 '박한상 사건'에 대해 이야기했다. 리스너로는 에이핑크 박초롱, 배우 최태준, 박호산이 함께했다.이날 방송에서는 1994년, 현재 시세 300억에 달하는 150평 대저택에서 100억대 자산가 한약상 부부가 사망한 채 발견되는 사건을 조명했다. 영안실로 옮겨진 부부의 시신에서 오버킬(피해자를 사망에 이르게 하는 것 이상의 과도한 살해 행위)의 흔적이 포착된 가운데, 친아들인 박한상이 용의자로 떠오르며 사건이 충격의 도가니로 빠져들었다. 이와 함께 범행을 자백한 박한상은 일말의 반성의 기미도 없이 여자친구와 웃으며 대화를 나누는 등 경악스런 행보를 이어갔다.이날 장트리오(장현성, 장도연, 장성규)는 박한상이 최악의 패륜 범죄를 벌인 내막을 이야기하자 리스너들은 그 어느때보다 흥분을 감추지 못했다. 박초롱은 "표정과 모습 모두 소름 돋는다"라며 입을 다물지 못했다. 최태준은 "사람의 눈빛이 아니다"라며 역대급 분노를 터뜨렸다. 급기야 박한상의 범행 동기를 접한 박호산은 "이런 또라이가.."라며 방송을 잊은 채 진심으로 격분했다. 심지어 장성규는 "많이 놀랄 수 있으니 미리 심호흡을 크게 한번 해달라"며특별 주문을 했을 정도였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr