'모솔연애' 지수, 승리와 ♥현커 여부 밝혔다…"하루라도 사귀고 싶었지만"

'모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연했던 지수가 승리와의 현커 여부를 밝혔다.지난 20일 유튜브 채널 '규민 JAYQ'에는 규민 유튜브 채널에는 '모솔연애 그녀들의 시점으로 타임슬립ㅣ모태솔로지만 연애는 하고 싶어 지수 여명 민홍'이라는 제목의 영상이 올라왔다.지수는 승리와의 현커 여부에 대해 "실제로 커플이 되진 않았다"고 말했다. 이어 그는 "그 안에 들어갔을 때 각오를 했다. 상담 내용 때 그 이야기가 있었다. 나는 큰 용기를 낸 거기 때문에 반드시 결과를 얻어가고 싶다고 했다. 그래서 나한테 기권은 없었다"고 털어놨다.최종 선택을 반드시 하겠다는 마음이 있었다는 지수는 "단 하루를 사귀더라도 나와서 사귀어보자 했는데 그게 잘 안됐다"라며 웃어 보였다.지난달 29일 종영한 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'는 연애가 서툰 모태솔로들의 인생 첫 연애를 돕는 메이크오버 연애 리얼리티다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr