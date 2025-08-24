사진제공=MBN

'돌싱글즈7'의 희종이 지우에게 1:1 대화를 신청하며, 성우와 본격적인 삼각 러브라인 구도를 형성한다.오는 24일 방송되는 MBN 예능 '돌싱글즈7' 6회에서는 남자들의 결혼 유지 기간 및 자녀 유무 공개가 끝난 뒤 자신이 원하는 상대를 쟁취하기 위해 돌진하는 출연진의 모습이 공개된다.이날 희종은 경주마의 본능을 드러내며 지우에게 거침없이 다가간다. 그는 모두가 있는 공용 거실에서 "(첫인상 1순위인 예원과는) 마음의 정리를 완전히 마쳤다"고 운을 뗀 뒤 "지금부터 내가 기대했던 사람에게 (내 호감을) 더 표현하고 싶다"고 밝힌다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 MC 이다은은 "성우와 지우 사이에 과연 틈이 있을까?"라며 고개를 갸웃한다. 희종은 "지우에게 할 얘기가 있어"라고 한 뒤 "나랑 내일 데이트하자"고 말한다. 그는 밤이 깊어지자 지우를 다시 불러내 1:1 대화를 하며 자신의 마음을 적극 어필한다.생각지도 못한 희종의 호감 표현에 지우의 고민이 깊어지는 가운데, 지우와 쌍방 호감을 키워온 성우 역시 생각에 잠긴다. 성우는 희종과 지우의 1:1 대화가 끝날 기미가 안 보이자 곧바로 행동에 나선다. 돌싱하우스 3일 차에 삼각 로맨스의 중심이 된 지우가 둘 사이에서 어떤 감정의 변화를 겪을지 관심이 쏠린다.이들의 삼각관계를 지켜보던 MC 이지혜와 은지원은 각각 지우와 성우의 입장에 과몰입해 격한 토론을 벌인다. 지우에 빙의한 이지혜는 "희종과 새로 얘기해 보는 게 나쁜 건 아니니까"라고 말한다. 성우에 몰입한 은지원은 "내가 성우라면 다른 사람을 알아볼 생각을 하겠다"며 웃어 보인다.'돌싱글즈7' 6회는 24일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr