사진=유튜브 채널 '자유부인 한가인'

배우 한가인이 과거 세 번의 유산으로 힘들었던 사연을 털어놨다.지난 14일 한가인의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '딸이 못생겼다고 생각하는 충격의 한가인 친정엄마 최초공개'라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 한가인은 모친과 한남동 맛집에서 데이트를 즐겼다. 제작진은 모친을 향해 "딸이 예쁘냐, 손주가 예쁘냐"라고 물었다. 이에 친정 엄마는 "둘 다 예쁘다"고 답했다. 그러자 제작진은 "옛날에 딸이 예쁜 거 몰랐다면서요. '네가 무슨 연예인 하냐' 그랬다던데"라고 물었다. 그러자 친정 엄마는 "그냥 보통이다. 지금도 그렇게 생각한다"고 단호하게 말했다.이를 들은 한가인은 "우리 엄마가 '넌 네 스스로가 예쁘다고 생각하나보다'라고 진심으로 말했었다"라고 폭로했고 친정 엄마는 "그냥 내가 말하는 방식이 그렇다. 재미있으라고 한 말"이라고 해명했다.한가인의 모친은 처음 사위 연정훈과의 결혼을 반대했었다고. 한가인은 "엄마가 '결혼을 왜 이렇게 일찍 하냐'고 그랬다. 또 '결혼하면 이 일(연예 활동) 하지 마'라고 말했다"고 전했다.이에 친정 엄마는 "결혼을 그렇게 금방하리라고 생각 하지 않았다"라면서 사위 연정훈을 처음 보고 "인상이 좋았다. 또 (연정훈의) 아버지가 TV에 나오시는 분이니까 믿음이 갔다. 만나뵈니까 너무 좋더라"고 밝히며 현재는 사위가 든든한 아들 같아서 너무 좋다고.식성이 90%나 일치한다는 두 사람은 이내 속 깊은 이야기를 꺼냈다. 한가인은 "첫째를 임신하기 전에 아기가 세 번 안 좋게 됐었다"며 유산 경험을 밝혔다.한가인은 "첫 번째 유산 후 몸을 추스르기 위해 엄마가 집에 오셨는데, 그 후 다시 임신을 하니 너무 조심스러워서 7~8개월까지 나가지도 않고 집에만 있었다. 집에서 엄마가 해주는 밥만 먹었다"고 고백했다.한가인은 지난 2월 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서도 1년 동안 3번의 유산을 겪었던 아픔을 전하며 "우여곡절이 없던 순간이 없었다"며 "진짜 무너졌다"고 털어놓은 바 있다.한편 한가인은 2005년 배우 연정훈과 결혼해 2016년에 딸 제이를, 2019년에 아들 제우를 슬하에 두고 있으며, 유튜브 '자유부인 한가인'을 통해 일상을 공개하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr