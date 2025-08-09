이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '집대성' 캡처

가수 정동원이 자신의 부캐 JD1 활동을 중단한 이유를 솔직하게 밝혔다.8일 대성의 채널 '집대성'에는 가수 겸 프로듀서 박진영과 정동원이 출연해 입담을 펼쳤다.공개된 영상에서 정동원은 부캐 JD1 활동에 대한 질문에 "생각보다 쉽지 않았다"며 "부캐 활동이 재밌었지만 아무래도 현실적인 것도 생각해야할 것 같다"며" JD1이 열심히 벌어놓은 자본을 쓰기만 하고 안 가져오니까. 조금 마음이 여유로울 때 해야겠다"고 얘기해 웃음을 자아냈다.대성이 조언을 구하자 박진영은 JD1 활동과 관련해 '기회비용'을 강조하며 단순 손해가 아니라 벌 수 있는데 안 번 것까지 고려해야한다고 조언했다.박진영은 “기회비용이라는 걸 생각해야 되는데, 돈을 잃기만 한 게 아니라 벌 수 있는 걸 안 번 거까지 생각해야 한다. 예를 들어 JD1이 5억 원을 까먹었다면 마이너스 5억 원이 아닌 거다. 그때 10억 원을 벌 수 있었기 때문에 15억 원 손해인 거다”고 얘기했고, 정동원은 놀라워하는 모습을 보였다.또한 박진영은 "지금에서 두 단계 올라가서 다시 하는 게 좋지 않나"며 가수 선배로서 조언을 건넸고, 정동원도 "저도 그렇게 생각해서 JD1을 잘 안 쓰고 있다"고 공감했다.마지막으로 정동원은 "나중에 또 JD1으로 찾아뵐 테니까 기다려주시면 감사하겠다"고 전했다.정동원의 현실적이면서도 당당한 고백은 어린 나이에도 이미 한 번 더 크게 성장한 모습으로 깊은 인상을 남겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr