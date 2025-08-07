사진=텐아시아DB

연예인들의 해외 맛집 투어 예능이 시청자들 사이에서 "그들만의 호의호식"이라고 비판받고 있는 가운데, 배우 권율이 "우리의 즐거움을 위해 촬영하지 않았다"고 말했다.7일 서울 중구 소월타워 10층에서 채널S·SK브로드밴드 공동 제작 예능 '뚜벅이 맛총사' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 배우 권율, 연우진, 가수 이정신이 참석했다.'뚜벅이 맛총사'는 발품을 팔아 관광객들에게 알려지지 않은 현지인들의 히든 맛집을 찾아내는 미식 탐험 프로그램이다. 2023년 파일럿 편성 이후 약 2년 만에 정규 편성으로 돌아왔다.권율은 "촬영하기 전부터 걱정이 앞섰다"라며 "연우진과 이정신의 평균 신장이 굉장히 크다. 그래서 스타일리스트에게 '얼른 굽을 준비해라'라고 한 기억이 난다"고 입을 열었다. 그는 "근데 많이 걸어야 해서 굽을 착용하는 게 어려울 테니 두 남자에게 매달리는 컨셉으로 가자고 생각했다"라며 너스레를 떨었다.다른 여행 예능과의 차별점을 묻는 질문에 권율은 "옛날에 한 댓글을 본 적이 있다. '처음 해외를 가게 됐는데 뚜벅이 맛총사에 나왔던 집에 갔더니 너무 즐거웠다. 새로운 발견을 해주셔서 고맙다'는 댓글이었다. 그 댓글처럼 우리 프로그램은 잘 안 알려진, 숨겨진 맛집을 찾으러 나선다. 그게 가장 큰 차별점이다"라고 답했다.끝으로 권율은 "우리의 단순한 즐거움과 경험을 위해서 촬영을 한 게 아니다. 그런 측면보다는 새로운 시선으로 새로운 경험을 시청자들에게 전달해 드리고 싶었다. 여러분들의 소중한 여행의 순간에 뚜벅이 맛총사가 함께할 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.'뚜벅이 맛총사'는 이날 오후 9시 20분에 첫방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr