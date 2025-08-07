사진=텐아시아DB

스크린과 브라운관을 넘나들며 탄탄한 연기력을 입증해 온 배우 연우진이 데뷔 이후 처음으로 고정 예능 프로그램에 출연하며 새로운 도전에 나선다.7일 서울 중구 소월타워에서 채널S·SK브로드밴드 공동 제작 예능 '뚜벅이 맛총사' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 배우 권율, 연우진, 가수 이정신이 참석했다.'뚜벅이 맛총사'는 발품을 팔아 관광객들에게 알려지지 않은 현지인들의 히든 맛집을 찾아내는 미식 탐험 프로그램이다. 2023년 파일럿 편성 이후 약 2년 만에 정규 편성으로 돌아왔다.연우진은 "처음 프로그램 제안을 받았을 때 '이게 왜 나한테 들어왔지'라는 생각이 들 정도로 의아했다"며 "고정으로 예능에 출연하는 게 처음이었기 때문에 새로운 시도가 될 것이라고 생각했고, 권율이 중심에서 잘 이끌어줘서 촬영을 잘 마칠 수 있었다"고 입을 열었다.이어 연우진은 "촬영하는 내내 이 프로그램에 누를 끼치면 안 되겠다는 생각뿐이었다. 내가 어떻게 보일지 생각할 겨를이 없었다. 그래도 내 모습을 솔직하게 다 보여주려고 노력했다"라며 웃어 보였다.다른 여행 예능과의 차별점을 묻는 말에 그는 "누구나 맛있어하는 음식은 다 맛있다. 그런데 우리는 그게 아닌 숨겨진 로컬 맛집을 찾는 것에 중점을 뒀다"고 답했다. 연우진은 "로컬 맛집을 찾으려면 골목을 찾게 되고, 골목을 보면 그 나라의 문화와 역사에 대해 알 수 있다. 우리 프로그램에는 맛집 소개, 한 나라의 문화, 현지인들의 라이프스타일 등 다양한 것들이 담겨있다"고 말했다.'뚜벅이 맛총사'는 이날 오후 9시 20분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr