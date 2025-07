사진=SBS

사진=SBS

'B:MY BOYZ' 시그널송 뮤직비디오가 청량한 여름 감성을 전하고 있다.SBS 초대형 글로벌 보이그룹 오디션 프로그램 'B:MY BOYZ'(이하 '비 마이 보이즈')는 지난 26일 공식 유튜브 채널과 음원플랫폼 그리고 SBS 본 방송을 통해 시그널송 'Be My Boyz(비 마이 보이즈)'의 뮤직비디오 본편을 최초로 공개했다.'Be My Boyz'는 아이돌을 도전하는 소년들이 처음 무대에 오르는 특별한 순간을 노래한 곡이다. 맑은 신스 사운드와 경쾌한 리듬이 한여름 햇살처럼 반짝이는 '비 마이 보이즈'의 모습 그대로를 표현 했다. 'B:MY BOYZ' 의 마스터이자 원밀리언 대표 안무가인 리아킴, 이유정이 퍼포먼스 디렉팅을 맡아 벅차오르는 청량 감성을 완성했다.현재 2라운드를 마친 26명의 생존 B:GINNER(비기너)들은 이번 시그널송 'Be My Boyz'로 프로그램을 시작한 여정의 심정을 보여주며 한층 성장한 모습을 선보였다.풀버전으로 공개된 뮤직비디오는 B:GINNER(비기너)들의 청순한 비주얼과 표정 연기로 눈길을 모으고 있다. 시원시원한 군무는 물론, 각자의 개성이 돋보이는 클로즈업 샷도 팬들의 뜨거운 반응을 불러일으키고 있다. 특히 '비 마이 보이즈' 본 경연과 또 다른 콘셉트 소화력이 호평을 이끌어내고 있다.시그널송 뮤직비디오까지 다채로운 콘텐츠를 공개하고 있는 '비 마이 보이즈'는 세 번째 TOP 아이돌 워너원 배진영·이대휘·하성운·박우진과 함께한 3라운드 경연을 앞두고 있다. 워너원은 2017년 폭발적인 인기를 끌었고 2019년 1월 활동을 종료한 바 있다. B:GINNER들이 한층 치열해진 서바이벌에서 또 어떤 무대로 실력과 매력을 증명하며 워너원의 'TOP PICK'에 도전할지 관심이 높아진다.'비 마이 보이즈'는 매주 토요일 오후 5시 20분 SBS를 통해 방송된다. 넷플릭스, 아베마(ABEMA), 위티비(WeTV), 라쿠텐 비키 등 글로벌 OTT 플랫폼에서도 공개되며, 중화권, 동남아, 유럽 등 전 세계의 각종 지표에서 화제성으로 주목받고 있다.현재 4라운드 온라인 투표가 진행되고 있으며, 다음 달 4일 오후 6시까지 SBS 홈페이지와 마이원픽, 마이스타 플랫폼을 통해 참여할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr