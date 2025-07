촬영 중 실종 사태 터졌다…결국 운영 중단, 초유의 사태 ('푹다행')

사진제공=MBC

임우일을 정색하게 한 비밀 손님이 등장한다.28일 방송되는 MBC 예능 ‘푹 쉬면 다행이야’(이하 ‘푹다행’) 58회에서는 붐, 영탁, 미미 그리고 임우일이 합류한 'NEW 흥4'가 무인도 레스토랑 운영에 도전한다. 스튜디오에서는 ‘안CEO’ 안정환, 양세형, 코요태 빽가, 빌리 츠키가 이들의 활약을 지켜볼 예정이다.이날 'NEW 흥4'는 흥에 가득 차 손님을 맞이할 준비를 한다. 손님들을 태운 배가 무인도에 도착하자 멤버들은 흥 넘치는 환영 인사로 분위기를 띄운다. 그러나 모두의 에너지가 최고조에 달한 그 순간, 정체불명의 비밀 손님이 등장하자 임우일의 표정이 급격히 굳는다.이후 임우일은 'NEW 흥4' 답지 않게 텐션이 급락하고, 급기야 붐이 "왜 이렇게 흥이 없냐"고 일침을 날릴 정도로 긴장한 모습을 보인다. 예상치 못한 손님의 등장에 왜 그가 얼어붙을 수밖에 없었는지, 그 전말에 관심이 집중된다.그런가 하면 레스토랑 운영 중 맛있게 식사를 즐기던 손님이 갑자기 사라지며 ‘푹다행’ 최초 손님 실종 사태가 발생했다. 이에 당황한 붐과 일꾼들은 무인도 레스토랑 운영을 중단하는 등 초유의 사태가 벌어진다고 해 손님은 어디로 간 것일지, 또 무사히 레스토랑에 돌아올 수 있을지 궁금해진다.영탁은 VVIP 손님을 위한 특별 이벤트 '무인도 나이트'를 오픈한다. 열정 가득한 라이브 무대와 넘치는 텐션으로 무대를 장악한 영탁의 활약에 현장은 물론 스튜디오까지 들썩인다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr