Mnet '보이즈 2 플래닛'이 오는 17일과 18일 양일간 첫 방송을 앞두고, 확장된 세계관 속 알파 소년들의 이야기가 드디어 베일을 벗었다. 시즌 1이 종영한 뒤 약 2년 만이다.'보이즈 2 플래닛'(BOYS II PLANET)이 1회 예고 영상을 공개했다. '보이즈 2 플래닛 K'와 '보이즈 2 플래닛 C'마다 색다른 개성과 서사를 지닌 참가자들의 등장에, 이들이 앞으로 어떤 성장을 보여줄지에 대한 기대감을 높였다. 두 플래닛의 참가자 만남이 어떻게 그려질지도 호기심을 자극했다.예고 영상은 K와 C 플래닛에 모인 알파 소년들의 첫 만남부터 마스터단의 감탄을 자아낸 다채로운 무대, 그리고 벌써 불붙기 시작한 치열한 경쟁까지 담아내 시선을 사로잡았다. 설렘 가득한 얼굴로 포부를 드러낸 K 플래닛과 첫 만남부터 서로를 견제하며 긴장감을 형성한 C 플래닛의 모습은 상반된 리얼리티로 대비를 이뤄 보는 재미를 더했다.무엇보다 처음 공개된 화제의 참가자들은 놀라운 실력과 개성으로 강렬한 인상을 남겼다. "대박이다 얘네", "어디서 이런 애들이 자꾸 나오는 거지?" 등 전문가 마스터들의 감탄이 쏟아지기도. 특히, 영상을 접한 글로벌 스타 크리에이터들도 커뮤니티와 SNS 등을 통해 "역시 이 맛에 서바이벌 보는 거지", "K, C 예고 영상 너무 감다살이다.", "이번에도 실력자 대거 포진이다", "보는 맛이 있네", "아, 벌써 재밌어" 등 뜨거운 반응을 보이며 화제성을 입증하고 있다.제작진은 "글로벌 확장성이라는 기획 의도 아래 K와 C, 두 개의 플래닛 이야기가 펼쳐진다. 참가자들이 자신만의 언어로 캐릭터와 매력을 보다 자연스럽게 표현할 수 있도록 구성했으며, 서로 다른 결을 지닌 두 플래닛의 리얼리티와 다양성에서 오는 색다른 재미도 기대해 달라"고 전했다.'보이즈 2 플래닛 K', '보이즈 2 플래닛 C'는 오는 17일(목)과 18일(금) 밤 9시 20분 첫 방송 한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr