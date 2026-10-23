류화영이 새 소속사와 계약을 맺고 축하를 받고 있다. / 사진=류화영 SNS

그룹 티아라 출신 류화영이 새 소속사와 계약을 맺고 활동을 예고했다.류화영은 지난 22일 자신의 인스타그램에 "티엔엔터테인먼트와 에이전시에서 전속계약으로 체결~"이라는 문구와 함께 한 장의 사진과 두 개의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 류화영이 축하를 받고 있고, 꽃다발을 받은 그는 신이 난 듯 춤을 추기도 했다.류화영은 "오늘, 뜻깊은 자리를 함께해 주시고, 따뜻하게 축하해 주신 티엔 식구들과 부회장님께 감사드린다"라며 고마운 마음을 전했다. 이어 "좋은 인연과 믿음에 보답할 수 있도록 배우로서 다양한 모습으로, 힘차게 나아가겠다"라고 덧붙였다.류화영은 티아라가 데뷔 2년 차가 됐을 즈음인 2010년 디지털 싱글 '왜 이러니'로 합류했다. 그러나 2년 만에 팀을 탈퇴했고 이후 배우로 전향했다. 배우로서 활동은 2024년 tvN 드라마 '플레이어2: 꾼들의 전쟁'에서의 특별출연이 최근이다.한편 류화영은 지난달 3살 연상의 사업가와 백년가약을 맺었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr