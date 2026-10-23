사진제공: 테이크원컴퍼니

트와이스 다현이 차기작으로 영화 '구름이 구르미'를 확정지었다.영화 '구름이 구르미'는 평생 휠체어 바퀴를 굴려온 명랑한 소녀 '구름'과 남모를 상처를 품은 수영 유망주 소년 '준산'이 서로에게 특별한 존재가 되어가는 좌충우돌 첫사랑 성장기를 그린 작품이다. 정반대의 두 청춘이 만나 각자의 세상을 넓혀가는 하이틴 로맨스로 시청자들에게 새로운 두근거림을 불어넣을 전망이다.다현은 '구름이 구르미'에서 화려한 핑크빛 휠체어를 자랑하는 미술부 고등학생 '구름' 역으로 분해 스토리를 이끈다. 하반신 마비로 평생 휠체어를 타고 살아온 '구름'은 누구보다 밝고 자존감이 높은 햇살 같은 매력을 지닌 인물이다. 어느 날 복근을 직접 보고 그리고 싶다는 생각에 학교 수영장으로 향하고 선배와 싸워 훈련에서 쫓겨난 '준산'의 봉사활동 멘토가 되며 첫사랑을 시작한다. '구름'이라는 인물이 품은 이야기를 섬세하게 그려내며 청춘의 설렘과 성장을 표현하고 새로운 '첫사랑 아이콘'으로 자리매김할 다현에게 이목이 집중된다.다현의 상대 배역 '준산' 역은 배우 차우민이 맡았다. 연출은 영화 '구름이 구르미'는 JTBC 드라마 '킹더랜드', '낮과 밤이 다른 그녀', '경도를 기다리며'에 공동 연출로 참여한 최선민 감독이 맡는다.다현은 2025년 영화 '그 시절, 우리가 좋아했던 소녀'로 본격적인 배우 활동 시작을 알린 데 이어 영화 '전력질주', 2026년 1월 종영한 JTBC 드라마 '러브 미'까지 스크린과 브라운관을 넘나들며 잠재력을 발산해왔다. 더불어 지난 6월 '2026 글로벌OTT어워즈'에서 드라마 데뷔작 '러브 미'로 라이징 스타상을 수상했다.한편, 영화 '구름이 구르미'는 2027년 공개를 목표로 촬영을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr