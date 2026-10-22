연상호 감독의 신작 '실낙원'이 개봉 첫날 한국영화 박스오피스 1위에 올랐다/ 사진제공=WOWPOINT(와우포인트) CJ ENM
연상호 감독의 신작 '실낙원'이 개봉 첫날 한국영화 박스오피스 1위에 올랐다/ 사진제공=WOWPOINT(와우포인트) CJ ENM
제작비 5억원으로 알려진 연상호 감독의 신작 '실낙원'이 개봉 첫날 한국영화 박스오피스 1위에 올랐다. 다만 전체 순위에서는 일본 애니메이션 '극장판 치이카와: 인어섬의 비밀'에 밀려 2위로 출발했다.

22일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '실낙원'은 개봉일인 지난 21일 2만625명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 2만3987명이다. 같은 날 전체 박스오피스 1위를 차지한 '극장판 치이카와: 인어섬의 비밀'과는 8361명 차이를 보였다.

'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영(김현주 분) 앞에 죽은 줄 알았던 아들 류선우(배현성 분)가 돌아오면서 벌어지는 이야기를 그린 심리 스릴러다.

이번 작품은 약 5억원의 제작비로 완성된 저예산 영화다. 연상호 감독은 대규모 제작비가 투입되는 장르물 대신 소수의 배우와 제한된 공간을 활용하는 제작 방식을 택했다.
연상호 감독의 신작 '실낙원'이 개봉 첫날 한국영화 박스오피스 1위에 올랐다/ 사진제공=WOWPOINT(와우포인트) CJ ENM
연상호 감독의 신작 '실낙원'이 개봉 첫날 한국영화 박스오피스 1위에 올랐다/ 사진제공=WOWPOINT(와우포인트) CJ ENM
연상호 감독은 지난해 영화 '얼굴'에 이어 올해도 저예산 영화를 선보였다. '얼굴'이 흥행 성과를 거둔 데 이어 '실낙원'도 개봉 첫날 한국영화 가운데 가장 많은 관객을 모았다.

다만 한국영화 박스오피스 1위와 전체 박스오피스 1위는 구분할 필요가 있다. '실낙원'은 첫날 2만명대 관객을 모으며 출발했지만, 흥행 성공 여부를 판단하기에는 아직 이르다. 첫 주말 관객 수가 향후 성적을 가늠할 기준이 될 것으로 보인다.

관객 반응에서는 김현주와 배현성의 연기에 대한 평가가 나오고 있다. 일부 관객은 "한국에서도 이런 영화가 나올 수 있다니", "밤새 토론하게 만드는 영화"라는 반응을 남겼다.

'실낙원'은 현재 전국 극장에서 상영 중이다.


김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

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