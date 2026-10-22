연상호 감독의 신작 '실낙원'이 개봉 첫날 한국영화 박스오피스 1위에 올랐다/ 사진제공=WOWPOINT(와우포인트) CJ ENM

연상호 감독의 신작 '실낙원'이 개봉 첫날 한국영화 박스오피스 1위에 올랐다/ 사진제공=WOWPOINT(와우포인트) CJ ENM

제작비 5억원으로 알려진 연상호 감독의 신작 '실낙원'이 개봉 첫날 한국영화 박스오피스 1위에 올랐다. 다만 전체 순위에서는 일본 애니메이션 '극장판 치이카와: 인어섬의 비밀'에 밀려 2위로 출발했다.22일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '실낙원'은 개봉일인 지난 21일 2만625명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 2만3987명이다. 같은 날 전체 박스오피스 1위를 차지한 '극장판 치이카와: 인어섬의 비밀'과는 8361명 차이를 보였다.'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영(김현주 분) 앞에 죽은 줄 알았던 아들 류선우(배현성 분)가 돌아오면서 벌어지는 이야기를 그린 심리 스릴러다.이번 작품은 약 5억원의 제작비로 완성된 저예산 영화다. 연상호 감독은 대규모 제작비가 투입되는 장르물 대신 소수의 배우와 제한된 공간을 활용하는 제작 방식을 택했다.연상호 감독은 지난해 영화 '얼굴'에 이어 올해도 저예산 영화를 선보였다. '얼굴'이 흥행 성과를 거둔 데 이어 '실낙원'도 개봉 첫날 한국영화 가운데 가장 많은 관객을 모았다.다만 한국영화 박스오피스 1위와 전체 박스오피스 1위는 구분할 필요가 있다. '실낙원'은 첫날 2만명대 관객을 모으며 출발했지만, 흥행 성공 여부를 판단하기에는 아직 이르다. 첫 주말 관객 수가 향후 성적을 가늠할 기준이 될 것으로 보인다.관객 반응에서는 김현주와 배현성의 연기에 대한 평가가 나오고 있다. 일부 관객은 "한국에서도 이런 영화가 나올 수 있다니", "밤새 토론하게 만드는 영화"라는 반응을 남겼다.'실낙원'은 현재 전국 극장에서 상영 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr