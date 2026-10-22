그룹 세븐틴 정한X조슈아/사진제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

그룹 세븐틴 멤버 정한과 조슈아로 구성된 유닛 정한X조슈아가 일본 음반 차트 정상에 올랐다.21일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(10월 20일 자)에 따르면 정한X조슈아의 미니 1집 'DREAMSCAPE'(드림스케이프)는 '데일리 앨범 랭킹' 1위를 차지했다.현지 음원 플랫폼에서도 상위권에 자리했다. 일본 음원 사이트 라인뮤직의 실시간 '앨범 톱 100' 정상을 밟은 데 이어 20일 자 일간 차트 2위에 올랐다. 일본 아이튠즈 '톱 앨범' 1위, 일본 애플뮤직 '인기 앨범' 5위를 각각 기록했다.'DREAMSCAPE'는 국내 음반 판매량 집계에서도 수치를 나타냈다. 발매 첫날인 19일 하루 동안 65만 장 이상의 판매고를 올리며 K팝 유닛 앨범 기준 첫날 최다 판매량을 기록했다. 한터차트 일간 음반 차트 1위를 기록했으며, '월드와이드 아이튠즈 앨범' 차트에는 6위로 진입했다.타이틀곡 '12 o’clock'(트웰브 어클락) 역시 음원 차트와 숏폼 플랫폼에서 반응을 얻고 있다. 음원 공개 후 국내외 주요 차트에 진입했으며, 인스타그램 '인기 상승 오디오' 순위에도 이름을 올렸다. 정식 발매 전 공개된 댄스 챌린지 영상은 누적 조회수 2억 6000만 회를 넘겼다.정한X조슈아는 음악방송 출연과 함께 총 6개 도시를 도는 단독 공연 일정을 소화한다. 다음 달 21일과 22일 일본 사이타마 베루나 돔에서 열리는 'JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO [DREAMING] - JAPAN' 가운데 둘째 날 공연은 일본 현지 영화관을 비롯해 한국, 미국, 싱가포르, 멕시코 등 주요 국가 극장에서 실시간 중계된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr