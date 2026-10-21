사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 i-dle (아이들) 멤버 민니(MINNIE)가 전곡을 직접 만든 태국어 솔로 음반을 선보인다.아이들(미연·민니·소연·우기·슈화) 민니는 오는 23일 발표하는 디지털 EP 'i love you to the moon and back'(아이 러브 유 투 더 문 앤드 백) 수록곡 전체의 크레딧에 이름을 올렸다.20일 공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범은 민니가 처음으로 선보이는 태국어 EP다. 타이틀곡 'to the moon :)'(투 더 문)을 비롯해 연락을 기다리는 밤을 다룬 'insomnia'(인섬니아), 구름을 매개로 그리움을 노래한 'เมฆขาว (white clouds)'(화이트 클라우즈)까지 총 세 곡으로 구성됐다.함께 공개된 트랙 포스터는 낮과 밤에 걸친 연인의 시간을 시각적으로 표현했다. '달을 오갈 만큼 깊은 사랑'이라는 앨범 제목에 맞춰 관계 속 다양한 감정을 트랙에 담았다.민니는 전곡의 작곡과 더불어 모국어인 태국어로 모든 노랫말을 썼다. 앞서 솔로 음반 'HER'(허)로 솔로 활동을 펼쳤던 민니는 이번 앨범을 통해 자신의 모국어를 바탕으로 한 음악적 시도를 이어간다.민니의 새 디지털 EP 'i love you to the moon and back'은 본인의 생일인 오는 23일 정오 음원 사이트를 통해 발매된다. 음반 공개에 맞춰 태국 방콕 현지에서는 팝업 스토어 'MINNIE 'to the moon :) POP-UP' IN BANGKOK'과 라이브 무대 등 프로모션이 진행될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr