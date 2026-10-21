임진모가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

임진모가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

대중음악 평론가 임진모가 방탄소년단(BTS)을 비롯한 K팝 가수들의 세계적인 성공을 언급하며 미국 음악 시장을 향한 소신을 밝힌다.21일 방송되는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 365회는 '이름이 곧 장르' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 임진모를 비롯해 요리 연구가 심영순, 농구선수 이현중, 배우 강소라가 출연한다.임진모는 약 40년 동안 대중음악을 분석해 온 평론가다. 32년째 배철수와 음악 이야기를 나누고 있는 그는 이날 방송에서 1980년대부터 현재까지 국내 음악 시장이 거쳐온 변화를 돌아본다.특히 방탄소년단을 비롯한 K팝 가수들이 미국 빌보드 차트에서 거둔 성과를 짚는다. 임진모는 한국 대중음악이 세계 시장에서 영향력을 확대해 온 과정을 'K-POP 혁명'이라고 평가한다.미국 최고 권위의 음악 시상식인 그래미 어워즈를 둘러싼 보이콧 움직임에 대해서도 자신의 생각을 밝힌다. 그는 "미국으로부터 음악 독립 선언"이라는 발언을 내놓으며 K팝의 위상과 세계 음악 시장의 변화를 이야기할 예정이다.임진모의 개인적인 이야기도 공개된다. 그는 음악 평론가가 되기 위해 안정적인 신문기자 생활을 그만뒀던 과거를 회상한다. 대중음악 웹진 'IZM'의 25주년 기념 공연을 준비하면서 티켓 판매를 걱정하는 모습도 보여준다.이날 방송에서는 2021년 뇌종양으로 세상을 떠난 아들에 대한 이야기도 전한다. 당시 아들은 33세였다고. 임진모는 아들을 먼저 떠나보낸 뒤에도 마음속에 간직해 온 그리움을 털어놓는다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr