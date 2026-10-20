사진 = 서현 인스타그램

사진 = 서현 인스타그램

사진 = 서현 인스타그램

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사진 = 서현 인스타그램

소녀시대 멤버 겸 배우 서현이 다채로운 가을 패션을 선보이며 근황을 전했다.서현은 최근 자신의 인스타그램에 "Autumn leaves"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 서현은 브라운 컬러의 무스탕 재킷에 짧은 하의를 매치하고 횡단보도 위에 서 있다. 풍성한 아이보리색 털 장식이 돋보이는 재킷에 커다란 브라운 숄더백을 더했으며, 높게 묶은 포니테일과 선글라스로 멋스러운 가을 스타일을 완성했다. 한 손으로 재킷의 목 부분을 잡은 채 고개를 살짝 숙인 모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 서현은 회색 후드 집업 위에 브라운 재킷을 걸치고 야외 벤치에 앉아 있다. 후드를 깊게 눌러쓴 채 양손으로 헤드폰을 잡고 있으며, 스트라이프 상의와 넉넉한 아이보리색 팬츠를 조합해 편안하면서도 감각적인 스타일을 보여준다. 벤치 위에 다리를 접어 올린 자유로운 포즈도 인상적이다.또 다른 사진에서 서현은 초록색 볼캡과 아이보리색 퍼 아우터로 색다른 분위기를 연출했다. 풍성한 털 소재의 옷깃을 한 손으로 끌어올린 채 옆을 바라보고 있으며 모자 아래로 자연스럽게 흘러내린 검은 머리카락과 또렷한 옆모습이 시선을 사로잡는다.이어 공개된 사진에서 서현은 창가에 앉아 검은색 머그잔을 양손으로 들고 있다. 브라운 재킷 안에 회색 후드 집업과 스트라이프 상의를 겹쳐 입었으며 머리를 느슨하게 묶고 얼굴 옆으로 잔머리를 내려 자연스러운 매력을 살렸다. 잔에 담긴 라테를 앞에 두고 정면을 바라보는 차분한 표정이 돋보인다.마지막 사진에서 서현은 아이보리색 퍼 아우터를 어깨에 걸친 채 검은색 테이크아웃 컵을 입가에 가져다 대고 있다. 어두운 색상의 의상에 볼륨감 있는 아우터를 더해 포근한 가을 패션을 선보였으며 고개를 옆으로 돌린 모습에서는 긴 생머리와 부드러운 얼굴선이 눈에 띈다.이를 본 팬들은 "하루 행복하게 사는 모습 보기 좋고 행복해요", "너무너무 예쁘다", "서현님 사랑해요", "서현 화이팅", "오랜 팬이에요 늘 잘 되어있으면 좋겠네요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다. 배우 윤유선도 "예뽀라 😍😍😍"라는 댓글을 남기며 애정을 드러냈다.한편 1991년생으로 35세인 서현은 2025년 KBS2 드라마 '남주의 첫날밤을 가져버렸다'에서 주연을 맡는 등 배우 활동을 이어왔으며 최근에는 SNS를 통해 다양한 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr