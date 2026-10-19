그룹 라이즈 싱글 'Insomnia' 이미지./ 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)가 퍼포먼스 대신 보컬을 앞세운 신곡으로 돌아온다.라이즈는 오는 26일 싱글 'Insomnia'(인섬니아)를 발매한다. 이번 신곡은 라이즈가 새롭게 시도하는 어쿠스틱 팝 장르로, 안무 중심의 기존 활동곡과 달리 여섯 멤버의 목소리에 초점을 맞췄다.'Insomnia'는 쉽게 잠들지 못하는 밤에 떠오르는 감정을 다룬 곡이다. 차분하면서도 쓸쓸한 분위기의 사운드에 절제된 보컬을 더했다.작사가 김이나가 가사를 맡았다. 밤이 깊어질수록 특정한 사람에 대한 생각이 선명해지고, 그로 인해 여러 감정이 이어지는 모습을 표현했다.이번 신곡은 지난 6월 발표한 두 번째 미니앨범 이후 약 4개월 만에 선보이는 음악이다. 당시 라이즈는 타이틀곡 'Do Your Dance'로 활동했으며, 해당 앨범은 그룹의 통산 네 번째 밀리언셀러를 기록했다.'Insomnia'는 오는 26일 0시 각종 음원 사이트에서 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr