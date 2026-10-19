NCT DREAM 지성 / 사진=텐아시아 DB

그룹 NCT 멤버 지성을 상대로 악성 게시물을 게재한 악플러가 1심에서 벌금 500만원을 선고받았다.소속사 SM엔터테인먼트(이하 SM)는 19일 지성에 대한 악성 게시물 작성자들을 상대로 진행 중인 법적 대응 현황을 밝혔다.SM에 따르면 X(구 트위터), 유튜브 등에 지성을 비방하거나 모욕하는 게시글과 동영상을 다수 게재한 혐의로 고소된 A씨는 최근 1심에서 벌금 500만원을 선고받았다.재판부는 A씨가 2022년부터 지속한 행위가 정보통신망법상 명예훼손 및 모욕죄에 해당한다고 판단했다. A씨는 1심 판결에 불복해 항소했으며, 현재 항소심 선고를 앞두고 있다.SM은 이와 별개로 지성에게 공포심이나 불안감을 유발하는 행위를 한 이들을 정보통신망법, 스토킹처벌법, 성폭력처벌법 위반 혐의로 고소했다고 밝혔다.최근에는 온라인상에 지성을 대상으로 한 악성 게시글 462건을 작성한 인물을 정보통신망법 위반, 모욕, 협박 등의 혐의로 고소했다. 해당 사건은 현재 수사가 진행 중이다.SM은 X, 유튜브, 스핀스핀 등 온라인 플랫폼에서 발생하는 허위 사실 유포와 명예훼손, 모욕, 악의적 비방 등에 관한 증거를 지속적으로 수집하고 있다고 설명했다.이어 "어떠한 합의나 선처 없이 무관용 원칙에 따라 대응하겠다"며 "특히 법적 처분이나 판결이 내려진 이후에도 아티스트에 대한 권리 침해를 반복하는 자에 대해서는 이후의 가해 행위까지 철저히 추적하여 추가 고소를 진행하겠다"고 강조했다.또한 "가해 행위가 완전히 중단될 때까지 형사상 처벌을 비롯한 가능한 모든 법적 조치를 통해 끝까지 책임을 묻겠다"고 덧붙였다.한편, 지성은 2016년 그룹 NCT DREAM 멤버로 데뷔해 활동 중이다. NCT DREAM은 오는 11월 9일 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM'(드림 애프터 드림)을 발매한다. 마크 탈퇴 이후 6인조로 선보이는 앨범으로, 타이틀곡 'Boogie Woogie'(부기 우기)를 비롯해 총 10곡이 수록된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr