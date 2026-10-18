공형진과 차지연이 무대에 올라 대화를 이어가고 있다. / 사진=극동방송 유튜브 채널

사진=극동방송 유튜브 채널

배우 공형진의 행사 진행을 두고 일각에서 "무례하다"는 지적이 나오고 있다.공형진은 지난 17일 서울 한양대학교에서 열린 '창사 70주년 극동방송 홈커밍데이' 특별공연 중간 진행을 맡았다.이날 무대에 오른 차지연은 공형진을 향해 "안녕하십니까. 선배님"이라며 당차게 외치며 90도로 인사했다. 공형진은 인사를 받았지만 "자, 선배니까 다시 한번 인사"라고 말했고, 차지연은 다시 "안녕하십니까. 선배님"이라며 허리를 숙였다.이어 공형진은 "오늘처럼 너무 영광스러운 날, 참석하게 돼서 너무 기쁘죠?"라고 물었다. 차지연은 주먹을 쥐고 "아멘!"이라고 외쳤다. 잠시 후 공형진은 "조금 있으면 치겠다?"라고 반응했고, 차지연은 "아닙니다"라며 머쓱해했다.또 공형진은 배경에 적힌 '뮤지컬 배우 차지연' 문구를 읽더니 "내 사진은 왜 없어? 내가 얘보다 훨씬 선배인데?"라고 물었다.아울러 차지연이 다음 곡 소개를 위해 "해가 뉘엿뉘엿 지면서"라며 멘트를 이어갔지만, 공형진은 "너 왜 연기해?"라며 큰 소리를 내기도 했다.이후에도 공형진은 "오늘은 특별히 개사를 하겠다"며 짧게 한 소절을 부르는 차지연을 향해 "컷 컷"이라며 멘트를 중단시켰다. 그러면서 "이게 원래 제 대사인데 얘가 지가 한 거야. 그런데 오늘 차지연이 주인공이니까 봐줄게요"라며 진행을 이어갔다.이날 행사는 유튜브를 통해 라이브 스트리밍됐다. 일부는 공형진의 진행이 무례하다며 불편함을 드러냈다. 차지연 팬이라는 한 누리꾼은 18일 SNS를 통해 "보는 내내 아슬아슬하고 불편하고 불쾌하고 속상했다"며 영상을 공개하기도 했다.한편 공형진은 지난 8월 MBN '속풀이쇼 동치미'를 통해 7년 만에 방송에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr