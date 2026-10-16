홈 연예가화제 키스오브라이프, 4명 다 분위기가 미쳤다 입력 2026.10.16 18:20 수정 2026.10.16 18:20 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 키스오브라이프가 16일 서울 성동구 원밀리언 스튜디오에서 열린 ‘디오스피스(DAUSPICE) X 하리무 협업’ 기념 ‘PARTY : THE MUSE’에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '김원효♥' 심진화, 집 안이 미술관 따로 없네…소유진도 감탄한 럭셔리 자택 BTS 지민 닮기 위해 30번 넘게 성형수술…서인영 "타고난 분위기 따라 할 수 없어" ('유행꼰대') 커피잔 던지며 비서에 짜증 폭발하더니…김혜은, 母 김미경 앞에선 돌변 ('나를 충전해줘') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT