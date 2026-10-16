그룹 더보이즈 현재가 함께 가을 소풍 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다./ 사진=텐아시아 DB

그룹 더보이즈 현재가 함께 가을 소풍 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 8일부터 14일까지 '함께 가을 소풍 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 그룹 더보이즈 현재다. 현재는 2017년 더보이즈로 데뷔해 '리빌', '더 스틸러', '스릴 라이드' 등 다수의 곡으로 활동해왔다. 지난 8월 매니지먼트 시선과 전속계약을 체결했으며, 본명인 이재현으로 배우 활동도 본격화할 예정이다. 지난 9월 12일에는 서울 코엑스아티움에서 데뷔 첫 단독 팬미팅을 열고 팬들과 만났다. 최근 더보이즈는 신생 레이블 세븐에잇레코즈와 계약을 맺고 9인 체제로 그룹 활동을 이어갈 계획이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '가을 등산 같이 하고 싶은 여자 가수는?', '가을 등산 같이 하고 싶은 남자 가수는?', '가을 등산 같이 하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '가을 등산 같이 하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr