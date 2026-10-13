그룹 더보이즈(THE BOYZ) 현재가 주얼리 화보에서 다채로운 매력을 발산했다. 자연스럽게 흐트러진 헤어스타일부터 시선을 사로잡는 클로즈업까지, 편안하면서도 세련된 분위기로 화보를 완성했다.현재는 주얼리 브랜드 카인드오브(KINDOF)와 함께 패션 매거진 데이즈드 화보 촬영을 진행했다. 이번 화보는 'Getting Ready'를 콘셉트로, 새로운 시작을 앞두고 준비하는 순간들을 담았다.공개된 화보에서 현재는 캠코더를 직접 들거나 의자에 편안하게 기대는 등 자연스러운 포즈를 취했다. 카메라를 응시하는 깊은 눈빛과 여유로운 표정으로 특유의 분위기를 드러냈다. 머리카락을 쓸어 올리거나 얼굴 가까이 손을 가져가는 동작에서는 섬세한 매력이 돋보인다.흑백과 컬러를 오가는 화보 속 현재는 서로 다른 분위기를 자유롭게 넘나들었다. 무심한 듯 시크한 표정부터 부드럽고 편안한 모습까지, 다양한 매력을 선보였다. 특히 얼굴을 가까이 담은 클로즈업 컷에서는 또렷한 이목구비와 자연스러운 표정 연기가 눈길을 끈다.스타일링도 현재의 매력을 한층 돋보이게 했다. 데님 셔츠와 니트, 슬리브리스 등 서로 다른 의상을 소화하며 폭넓은 패션 소화력을 보여줬다. 여기에 여러 개의 반지와 목걸이, 귀걸이, 팔찌 등을 조합해 감각적인 스타일을 완성했다.현재는 과하지 않은 액세서리와 자연스러운 포즈만으로도 각기 다른 분위기를 연출했다. 캐주얼한 의상에서는 자유분방한 매력을, 간결한 스타일링에서는 세련되고 차분한 분위기를 드러냈다.이번 화보에서 현재는 카메라 앞에 서기 직전의 리허설 순간까지 자연스럽게 표현하며 자신만의 개성을 보여줬다.현재가 참여한 데이즈드 화보는 추후 발간될 에디션을 통해 만나볼 수 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr