그룹 엔시티 위시의 네 번째 미니앨범 'I SPY' 발매 기념 오프라인 이벤트 현장. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 위시의 네 번째 미니앨범 'I SPY' 발매 기념 오프라인 이벤트 현장. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 위시(NCT WISH)가 네 번째 미니앨범 'I SPY'를 발매한다. 이와 함께 내년 첫 고척스카이돔 공연 개최 소식도 전했다.엔시티 위시는 12일 오후 6시 네 번째 미니앨범 'I SPY'를 공개한다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 'We Own This Street', 'UPGRADE', 'Super Major', 'Hubble Time', '꿈결 (Like A Dream)' 등 총 6곡이 수록됐다.타이틀곡 'I SPY'는 좋아하는 사람이 생기면서 느끼는 설렘과 호기심을 표현한 하이브리드 댄스 팝 곡이다. 상대에게 관심이 생기고 자신의 세계로 초대하고 싶어지는 감정을 가사에 담았다.앨범 발매에 앞서 엔시티 위시는 지난 10~11일 고려대학교 화정체육관에서 오프라인 이벤트 'I SPY YOU'를 총 3회 개최했다. 이틀간 행사에 참석한 관객은 총 1만 1400명이다.행사에서는 온라인 공간 'WISH LAND'를 실제 공간으로 구현하고 관객 참여형 프로그램을 진행했다. 엔시티 위시는 타이틀곡 'I SPY' 무대를 처음 공개했으며, 'We Own This Street'와 'UPGRADE' 등 일부 수록곡 무대도 선보였다.마지막 행사에서는 두 번째 단독 콘서트 투어 'INTO THE WISH : Face Our WISH' 개최 계획을 발표했다. 엔시티 위시는 내년 1월 15~16일 서울 고척스카이돔에서 처음으로 단독 공연을 연다. 올해 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트를 개최한 데 이어 공연장 규모를 넓히게 됐다.엔시티 위시의 네 번째 미니앨범 'I SPY'는 이날 오후 6시 음원과 음반으로 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr