그룹 슈퍼주니어 신동이 친할머니가 무당이었다는 사실을 밝히며 자신에게도 신기가 있다고 털어놓는다./사진=텐아시아DB

그룹 슈퍼주니어 신동이 친할머니가 무당이었다는 사실을 밝히며 자신에게도 신기가 있다고 털어놓는다./사진제공=ENA

그룹 슈퍼주니어 신동이 친할머니가 무당이었다는 사실을 밝히며 자신에게도 신기가 있다고 털어놓는다.오는 9일 방송되는 ENA 예능 '맡겨만 주십숏' 3회에서는 붐·곽범의 '아이아빠크루'와 신동·양세형의 '팀 AI'가 세 번째 숏폼 제작 대결을 펼친다. 이번 촬영 장소는 신당 서울중앙시장에 위치한 곱창집으로, 네 사람은 가게의 매력을 알리기 위한 홍보 영상 제작에 나선다.선공개 영상에서는 신당이라는 지명에서 시작된 대화가 무당과 신기에 관한 이야기로 이어진다. 과거 신당 일대가 무당촌으로 불렸다는 설명이 나오자 신동은 친할머니가 무당이었다고 밝히며 자신에게도 신기가 조금 있다고 고백한다.신동은 신당에서 남다른 기운이 느껴진다며 "누가 발목을 잡는 것 같다"고 말한다. 이를 들은 양세형은 "무거운 신발 신은 거 아니고?"라고 받아쳐 웃음을 자아낸다.곽범은 과거 사주를 봤던 경험을 꺼낸다. 당시 '대운에 올라탔다'는 말을 들은 뒤 하는 일마다 잘 풀렸다는 것. 그는 "그게 내 인생의 마지막 사주가 되려고 이제 사주를 안 본다"고 설명한다. 이에 신동은 "내가 봐줄게. 여기까지야"라고 농담을 건네며 곽범의 말을 끊는다. 이어 붐·곽범과 신동·양세형은 같은 곱창집을 대상으로 각기 다른 방식의 숏폼 영상을 제작한다. 두 팀 가운데 어느 쪽이 사장님의 선택을 받을지 관심이 쏠린다.'맡겨만 주십숏'은 매주 금요일 오후 9시 20분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr