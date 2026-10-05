사진=tvN '식스센스'

사진=tvN '식스센스'

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'식스센스' 비비가 아이돌 소속사들이 자신과의 친분을 걱정하는 것 같다며 억울함을 드러냈다.4일 방송된 tvN 예능 '식스센스: B사이드'에서는 정준하와 최예나가 게스트로 출연했다. 최예나는 비비와의 오랜 친분을 공개하며 두 사람의 관계를 소개했다.이날 최예나는 비비를 향해 "저희 엄청 친하다"고 말했다. 그는 자신의 데뷔곡 피처링을 비비가 해줬고, 예능에서 함께 만난 뒤 지금까지 인연을 이어오고 있다고 설명했다. 비비도 "사석에서도 자주 본다"고 답하며 친분을 인정했다.최예나는 비비의 성격을 두고 "언니가 너무 화끈하다"고 표현했다. 그는 "저는 생각만 많고 행동을 못 하는 스타일인데, 언니는 바로 행동한다. 그래서 너무 잘 맞는다"고 말했다. 서로 다른 성향이지만 오히려 관계가 잘 맞는다는 설명이었다.두 사람의 이야기를 듣던 유재석은 "개인적인 친분은 합도 잘 맞고 좋은데, 기획사 입장에서는 예나 씨가 비비 언니 만난다고 하면…"이라고 말을 흐렸다. 비비는 곧바로 "물들까 봐"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.송은이는 비비를 향해 "어둠의 아이유였잖아"라고 말하며 대화에 동참했다. 비비는 자신을 바라보는 주변의 시선에 대해 "심지어 제 동생 회사도 나랑 노는 걸 꺼린다"고 밝혔다. 비비의 친동생 김나경은 그룹 트리플에스 멤버로 활동 중이다.유재석은 아이돌 소속사 입장에서는 이미지 관리가 중요하다 보니 비비와 친하게 지낸다는 말을 들으면 걱정할 수 있다고 설명했다. 그는 "기획사 사장님 입장에서는 '비비?' 하게 된다"고 덧붙였다.비비는 "나 완전 건전하다"고 항변했다. 자신의 히트곡 '밤양갱'을 언급하며 건전한 이미지를 강조했지만, 유재석은 "갱이잖아, 갱"이라고 농담했다. 비비의 해명에도 즉각 반박을 내놓은 유재석의 말에 출연진은 웃음을 터트렸다. 유재석은 "알고 보면 비비가 그런 친구가 아니다. 걱정 안 하셔도 된다"고 정리했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr