이미지 크게보기 사진 = KBS 1TV '전국노래자랑'

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그룹 소녀시대이자 효리수 멤버인 유리가 '전국노래자랑'에 깜짝 등장했다.4일 방송된 KBS 1TV '전국노래자랑' 제주특별자치도 서귀포시 편에서 객석 맨 앞줄에 앉아 무대를 즐기는 모습으로 포착됐다. 제주살이 3년 차로 알려진 그는 여성 지인, 남성 지인과 함께 자리했다.이날 유리는 흰색 티셔츠에 캡모자를 눌러쓴 편안한 차림이었다. 꾸미지 않은 '동네 주민룩'에도 감출 수 없는 미모로 시선을 끌었다. 참가자들의 무대는 물론 강문경 등 초대 가수들의 공연에도 연신 환호와 박수를 보내며 축제 분위기를 한껏 즐겼다.객석의 유리를 알아본 MC 남희석은 그를 직접 호명했다. 남희석은 넘치는 끼를 발산한 한 여성 참가자에게 "효리수 새 멤버로 들어갈 수도 있다. 진짜 들어가고 싶으면 들어갈 수 있는 시간을 드리겠다"며 유리를 가리켰다.뜻밖의 상황에 깜짝 놀란 참가자는 "제가 좀 늙긴 했는데 쓸모 있어 보이냐"고 물었고, 유리가 환호로 화답하면서 현장에는 웃음이 터졌다.한편 유리는 MBC '나 혼자 산다'를 통해 제주도에서 지내는 집과 일상을 공개하며 시청자들의 관심을 받아왔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr