변우석 캐스팅은 난항이었는데…김혜윤 "'선업튀' 여주로 염두에 두고 썼다고" ('유퀴즈')

사진제공=tvN '선업튀'

배우 김혜윤이 변우석과 호흡을 맞춘 '선재 업고 튀어' 뒷이야기를 밝힌다. '선업튀'는 남자 주인공을 구하지 못해 3년 여간 캐스팅에 난항을 겪다 변우석이 주연으로 낙점된 바 있다.14일 오후 8시 45분 방송되는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 327회에는 63년 만에 최연소 입단 기록을 경신한 9살 바둑 천재 유하준과 믿고 보는 대세 배우 김혜윤, '오만 소스좌'로 불리며 인기를 끌고 있는 '흑백요리사2' 출연자 임성근 셰프가 출연한다.한국 바둑의 새 역사를 쓴 9살 바둑 천재 유하준이 유재석과 만난다. 유하준 초단은 9살 6개월 12일에 입단해 23일 차이로 63년간 깨지지 않았던 조훈현 국수의 최연소 입단 기록을 경신한 주인공. 그는 6살에 우연히 꺼내든 바둑책 한 권을 계기로 승부의 세계에 빠지게 된 사연부터 최연소 프로 기사가 되기까지의 여정을 풀어낼 예정이다.바둑계의 살아있는 전설이자 영화 ‘승부’의 실제 주인공인 조훈현, 이창호에 대한 솔직한 생각과 함께 조훈현 국수가 유하준에게 직접 전하는 매콤한 조언도 들어볼 수 있다. 일상에서는 수줍은 9살 소년이지만, 바둑판 앞에서는 누구보다 냉정한 승부사의 면모를 드러내는 유하준의 반전 매력도 관전 포인트다. 여기에 세계 랭킹 1위 신진서 국수와 최연소 입단 기록 보유자 유하준이 맞붙는 ‘유 퀴즈’배 특별 바둑 대국까지 예고돼 기대를 모은다.믿고 보는 대세 배우 김혜윤의 이야기도 들어볼 수 있다. 김혜윤은 등장부터 유재석을 향해 “저를 귀여워하는 것 같다”며 내적 친밀감을 드러내는 등 남다른 케미를 보여준다. 이날 방송에서 김혜윤은 방송 댄스반 출신으로 장기자랑을 휩쓸고 다녔던 인싸 중학생 시절을 비롯해 대세 로코퀸으로 성장한 스토리를 들려준다.7년간 단역 생활 속 100번 이상의 오디션을 봤던 스토리도 관심을 더한다. 김혜윤은 아마추어라는 지적을 받았던 연기 초창기 시절 이야기와 함께, 50편의 작품에서 배역 이름 없이 출연하며 겪은 설움도 솔직하게 털어놓을 예정이다. 불안과 막막함 속에서도 자신만의 루틴을 세웠던 '혜윤적 사고'도 공개된다.연기 인생의 터닝 포인트가 된 ‘스카이 캐슬’ 오디션 비하인드를 비롯해 작가가 김혜윤을 염두에 두고 썼다는 ‘선재 업고 튀어’ 뒷이야기도 흥미를 더한다. ‘오늘부터 인간입니다만’에서 MZ 구미호를 연기한 비하인드뿐만 아니라 어디에서도 들을 수 없었던 인간 김혜윤의 솔직한 이야기도 공개된다. 이와 함께 사랑스러운 마멜 공주 김혜윤이 선보이는 원더걸스 ‘Nobody’ 춤까지 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr