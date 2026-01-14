/ 사진=텐아시아 DB

SBS ‘틈만 나면,’ 제작진이 시즌4까지 이어온 유재석, 유연석과의 끈끈한 호흡을 언급했다.SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'(연출 최보필/작가 채진아)은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 지난 2024년 4월 첫 방송 이후, ‘틈만 나면,’은 화요 예능 수도권 시청률, 2049 시청률에서 줄곧 동시간대 1위를 기록한 것은 물론, 2049 시청률 예능-드라마 전체 1위까지 차지했다. ‘틈만 나면,’ 최보필PD, 채진아 작가가 서면인터뷰를 통해 소감과 비하인드를 전했다.최보필 PD는 시즌4에 들어서며 새로운 모습을 보여주고 있는 유재석의 변화에 대해 “'틈만 나면,'이 시즌제로 확실하게 자리를 잡았기 때문에 이제는 더욱 부담 없이 즐기게 된 것 같다"라고 밝혔다. 이어 "본인이 주도할 때도, 끌려갈 때도, 프로그램의 자연스러운 흐름 안에서 다 편안하게 받아들인다. 그런 면에서 유연석과 새로운 틈 친구들에게 당하고, 속 뒤집어지는 상황이 유독 많이 나온다. 이런 유재석의 편안함과 자연스러움이 우리 프로그램의 가장 큰 장점이 아닐까 생각한다”라고 설명했다.최 PD는 유연석에 대한 감사를 전하기도 했다. 그는 “PD로서 가장 큰 복은 잘하는 출연자, 프로그램을 사랑해 주는 출연자를 만나는 것인데, 유연석은 이를 모두 충족하는 MC"라고 엄지를 치켜들며 "틈 친구들의 캐릭터를 끌어내고, 편안한 상황을 만들어 주는 것에서 큰 역량을 발휘하고 있다. 동시에 베스트 커플상 수상자답게 유재석과 아웅다웅 케미를 나날이 업그레이드해 나가고 있다. 배우로서도 예능감 상위 1%고, 이젠 배우를 넘어 명실상부 명 MC의 반열에 올랐다고 생각한다”라고 흐뭇함을 드러냈다. 이어 최근 유튜브 토크쇼까지 연 유연석의 예능 성장세에 대해 “유재석과 진행을 하다 보니 확실히 캐릭터를 잡아내는 능력이 생겼다. 또 세상 일에 관심도 많고 지식도 많아서 어떤 주제가 나와도 토크가 가능하다. 대화를 즐기는 성격이라, 그 점이 빛을 발한 게 아닌가 싶다”라고 덧붙였다시즌4의 탄탄한 틈 친구 라인업도 매회 화제를 모으고 있다. 이 중에서도 단연 눈에 띄는 이는 매 시즌 자체 최고 시청률을 보유한 자타공인 '안방마님' 차태현. 최 PD는 “차태현은 사실상 가족이자 멤버로 생각한다”라고 애정을 전하며 “언젠가는 그의 미담을 다 풀고 말겠다는 생각이 들 정도로 너무 고마운 틈 친구다. 시즌 20까지 매 시즌마다 열심히 모셔볼 생각”이라고 예고해 기대를 높였다. 이와 함께 채진아 작가는 향후 틈 친구 라인업에 대해서도 “이후에도 다양한 분야의 반가운 친구들이 찾아올 예정”이라고 귀띔해 기대감을 한층 끌어올리기도 했다.한편, 채 작가는 매회 짜릿한 도파민을 선사하는 '틈 미션'의 비하인드도 밝혔다. 그는 “제작진도 매주 게임을 만들다 보니 능력치가 늘었다. 그런데 막상 현장에서 MC들과 틈 친구들이 게임하는 걸 보면 ‘성공하겠다’ 싶었던 게임을 1단계에서 실패하고, ‘난이도가 있다’ 싶은 걸 3단계까지 성공해 놀라곤 한다"라고 말했다.더불어 "최근에는 유재석에게 ‘연습 메시’라는 별명이 생기기도 했다. 연습 때는 에이스인데 도전 때만 실력 발휘를 못하더라. 이런 돌발 상황들이 재미를 더한다”라고 전해 흥미를 높였다. 또한 시즌4에서 가장 기억에 남는 미션으로 이제훈, 표예진 편의 ‘슬라이딩 피크’를 꼽으며 “이때가 평소 유재석, 유연석의 말마따나 '별안간 성공한 날'이었다. 유연석에게 ‘유한방’이라는 별명이 괜히 생긴 게 아니구나 싶었다”라고 회상했다.이와 함께 최 PD는 “실패의 순간까지 날 것 그대로 보여드리는 것이 ‘틈만 나면,’의 장점”이라고 자부했다. 그는 “성공하는 순간이 빛나려면 수많은 실패가 필요하고, 그 과정 역시 프로그램의 큰 부분이다. 그래서 ‘어떻게 하면 출연자들의 감정을 최대한 그대로 전달할 수 있을까’를 항상 고민한다”라고 말했다. 채 작가 역시 “가끔 ‘예능 촬영이 이렇게 조용해도 되나’ 싶을 때가 있다. 마치 스포츠 경기를 보듯 모두가 간절하게 지켜보는 것이다. 성공했을 때는 틈 친구들과 틈 주인들이 초면임에도 불구하고 마치 한 팀처럼 기뻐한다. 매번 이렇게 진심으로 임해 주시는 모든 분들께 감사하다”라고 전했다. 이와 함께 두 사람은 수많은 틈 미션 중 시청자들에게 세 가지를 추천하기도 했는데 “차태현, 김도훈 편의 ‘달걀판+탁구공 게임, 도파민을 자극하는 맞히기 류는 손석구, 김다미 편의 탁구공 맞히기 미션, 팀워크 류는 추영우, 신시아 편의 젓가락으로 주사위 쌓기를 추천하고 싶다”라며 종목별 미션을 추천, 도전 욕구를 자극했다.제작진은 시청자의 아낌없는 관심에 감사를 전하기도 했다. 최 PD는 “모니터링을 많이 하는데, PD로서 너무 뿌듯하고 감사하다. ‘밥친구’, ‘야식친구’라는 말이 가장 듣기 좋고, 그게 우리 프로그램의 포지셔닝이라고 생각한다. ‘하찮은 게임을 세상 열심히 하는 프로그램’이라는 댓글도 기억에 남는다”라고 떠올렸다. 채 작가는 “틈 주인들에 대해 '우리 엄마 같다', '내 친구 같다'라고 말씀해 주시는 것도 인상적으로 보고 있다. 분량상 틈 주인분들의 이야기를 다 담을 수는 없지만 '틈만 나면,'의 또 다른 주인공인 만큼 아껴 주셔서 감사하다”라고 인사했다.끝으로 최 PD는 ‘런닝맨’을 통해 탄탄한 팬덤을 경험한 PD답게, 시즌제로 거듭날 수 있었던 ‘틈만 나면,’이 장수 예능이 될 수 있는 가능성을 밝혔다. 최 PD는 “‘런닝맨’ 때도 그랬지만 어떻게 하면 다양한 게임을 펼칠 수 있을지 많은 고민을 하고 있다”라며 “또한 팬들은 멤버들의 케미스트리 그 자체를 좋아하기 때문에, ‘틈만 나면,’의 두 MC 케미를 매 시즌 어떻게 새롭게 표현할지도 중요하게 생각한다. 틈 친구들을 활용해 세계관을 넓혀가는 것도 한 포인트”라고 강조했다. 덧붙여 채 작가는 “많은 분들 덕분에 시즌4까지 오게 됐다. 오래오래 시청자분들의 틈을 채울 수 있는 밥친구가 되면 좋겠다”라며 바람을 드러내, 이어질 성공적인 시즌제로 자리매김한 ‘틈만 나면,’에 대한 기대를 수직 상승시켰다.한편, ‘틈만 나면,’은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr