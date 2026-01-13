사진=은가은 SNS

가수 은가은이 딸 출산을 앞두고 근황을 전했다.은가은은 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "운동 끝날 때까지 잠 안 깨도 오운완"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 은가은이 필라테스를 마친 모습. 특히 출산을 한 달 넘게 앞뒀음에도 만삭의 D라인을 뽐내고 있어 눈길을 끌었다.앞서 은가은은 최근 남편 박현호와 함께 KBS 1TV '아침마당-화요초대석'에 출연했다. 지난해 4월 결혼식을 올린 두 사람은 결혼 한 달 만인 5월에 아이를 가졌다. 은가은은 "한 달 만에 아이가 찾아와 모든 일이 일사천리로 진행되는 것이 신기할 정도였다"며 웃음을 보였다.두 사람은 향후 가족 계획에 대해서도 넘치는 의욕을 나타냈다. 은가은은 "가족이 많기를 원한다. 나이만 허락한다면 둘째, 셋째까지도 낳고 싶은 욕심이 있다"고 전했다. 박현호 역시 "허락만 해주신다면 생기는 대로 다 낳고 싶다. 힘 닿는 대로 낳고 싶은 마음"이라고 강조하며 다둥이 가정을 향한 바람을 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr