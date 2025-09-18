/ 사진 제공 : KT스튜디오지니

진영이 '착한 여자 부세미'에 합류한 이유를 밝혔다.지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’(연출 박유영/ 극본 현규리/ 기획 KT스튜디오지니/ 제작 크로스픽쳐스, 트리스튜디오)는 인생 리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월 간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마.진영은 극 중 무창마을에서 딸기 농사를 지으며 홀로 아들을 키워내는 싱글대디 전동민 역을 맡았다. 데뷔 후 처음으로 도전하는 아빠 역할인 만큼 진영의 새로운 변신이 기대되는 가운데 진영이 '착한 여자 부세미'에 대한 강한 애착을 드러내 눈길을 끈다.“대본을 보자마자 너무 하고 싶었다”며 '착한 여자 부세미'의 첫인상을 회상한 진영은 “제가 일정 때문에 해외에 나와 있었는데 감독님과의 미팅이 갑자기 잡혔다. 그날 뵙지 않으면 안될 것 같아 한국에 오자마자 감독님을 뵈러 갔고 그래서 더 욕심이 났다. 작가님의 영화도 계속 반복해서 볼 만큼 좋아해서 놓치고 싶지 않았다”고 비하인드 스토리를 전했다.또한 “동민이를 처음 봤을 때, 정말 말할 필요 없이 너무 좋았다. 경계심을 지니고 있지만 알고 보면 정도 많고 반전의 성격을 가진 인물”이라며 깊은 애정을 표했다. 특히 “7살 아들과 딸기를 누구보다 정성스럽게 보살피고 사랑해주는, 아들바보이자 딸기바보같은 동민의 순수한 모습이 정말 매력적”이라고 해 전동민이라는 인물을 더욱 궁금케 했다.진영의 마음을 단숨에 사로잡은 전동민 역은 과거의 상처로 인해 사람에 대한 경계심이 심하지만 유치원에 새롭게 부임한 부세미 선생님을 만나면서 조금씩 변화하게 되는 인물. 이러한 전동민의 감정 변화를 표현하기 위해 진영은 “동민이 가지고 있는 용기를 보여주는 것에 초점을 맞췄다”고 밝혔다.이어 “동민의 감정이 변화하는 것은 새로운 것에 대한 경계심을 갖고 있던 동민이 부세미를 만나면서 닫힌 마음을 부수고 나가는 과정이라는 생각이 들었다. 부성애라는 감정을 경험해본 적은 없지만 아들을 지키고 소중한 걸 잃지 않기 위해 용기를 내는 모습들을 보여드리고자 했다”며 준비 과정을 덧붙였다.이렇듯 자신의 것을 보호하고자 용기를 낸 전동민이라는 인물에 대해 진영은 “강한 남자”라는 수식어를 붙여주기도 했다. 겉모습은 순수해 보여도 항상 묵묵히 자신의 일을 하면서 아들까지 혼자 키우는 강단이 있기 때문. 이에 진영의 애정과 고민으로 탄생할 전동민 캐릭터가 기대되고 있다.마지막으로 진영은 '착한 여자 부세미'의 관전 포인트로 “아빠 동민과 아들의 환상적인 부자 케미스트리”를 꼽았다. “아들과 친구처럼 지내는, 그 어떤 것보다 무해하고 순수한 부자의 모습들이 어떻게 나올지 집중해서 봐주시면 더욱 재미있게 보실 수 있을 것 같다”고 해 무해한 부자(父子)와의 만남이 기다려진다.지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’는 오는 9월 29일(월) 밤 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr