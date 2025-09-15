사진=텐아시아DB

가수 임영웅(34)이 직접 쓴 손편지를 공개해 현장에 있는 촬영 스태프들을 울렸다.오는 16일 SBS 예능 '섬총각 영웅'의 마지막 이야기가 방송된다. '섬총각 영웅'은 임영웅과 찐친들이 펼쳐내는 무계획 섬마을 라이프를 담은 프로그램이다.마지막 방송에서는 섬총각들의 여정을 마무리하는 뜻깊은 시간이 펼쳐진다. 하이라이트는 단연 임영웅의 무한 앵콜 콘서트. 그동안 어르신들께 받은 은혜를 무대 위에서 노래로 보답하며 잊지 못할 선물을 선사한다. 이어 그들이 직접 준비한 고급 요리 한 상까지 더해지며 정성 가득한 마을 잔치가 열린다.여기에 임영웅의 진심 어린 고백이 공개된다고 해 시선이 집중된다. 관계자에 따르면 임영웅과 친구들은 모든 촬영을 마친 뒤에도 섬을 쉽게 떠나지 못하며 서로에 대한 감사의 마음을 전했다고. 임영웅은 든든한 맏형 궤도, 주방 히어로 임태훈은 물론, 소모도까지 한걸음에 달려온 이이경과 허경환에게도 고마움을 드러냈다.또 임영웅이 스태프들을 향한 깜짝 손편지로 현장을 감동시켰다는 후문이다. 섬에서 돌아오는 배 위에서 직접 편지를 써 "각자의 자리에서 묵묵히 애써준 스태프들이 진정한 히어로"라며 "언젠가 다시 좋은 인연으로 만나고 싶다"는 따뜻한 메시지를 건넨 것.'섬총각 영웅' 최종회는 16일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr