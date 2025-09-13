임윤아, 이번에는 남장이다 ('폭군의셰프')

사진제공=tvN

남장한 임윤아와 이채민이 명나라 숙수들을 이길 방법을 찾아 직접 나선다.13일 방송되는 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’ 7회에서는 연지영(임윤아 분)과 이헌(이채민 분)이 명나라 숙수들을 이길 비장의 요리도구를 만들기 위해 괴짜 기술자 장춘생(고창석 분)을 만나러 간다.앞서 이헌은 탐욕스러운 명나라 환관 우곤(김형묵 분)의 제안에 따라 조공 조건을 걸고 각국 숙수들 사이 요리 대결을 받아들였다. 이번 경합의 내막에는 이헌을 노린 제산대군(최귀화 분) 일파의 계략이 숨어 있는 바, 만약 요리 대결에서 수라간 숙수들이 패배할 경우 명나라에 많은 것을 빼앗기는 만큼 이헌은 연지영에게 무조건 승리하라며 의지를 북돋웠다.대령숙수 연지영 역시 수라간을 무시한 명나라 숙수 아비수(문승유 분)의 행동에 자극을 받고 승부욕을 불태웠다. 과거로 타임슬립하기 전, 전 세계 요리사들이 모인 요리대회에서 당당히 우승을 거머쥔 연지영이 요리 대가들을 상대로 매콤한 맛을 보여줄 수 있을지 궁금해진다.이런 가운데 연지영과 이헌이 국운은 물론 요리사로서의 자존심이 걸린 이번 대결에서 승리하고자 특별한 요리도구를 만들기 위해 궁궐 밖을 벗어나 기술자와 접선한다. 깊은 산골에 살고 있는 괴짜 기술자 장춘생에게 이를 의뢰하기로 한 것.공개된 사진 속에는 연지영, 이헌 무리와 괴짜 기술자 장춘생의 화끈한 첫 만남이 담겨 있다. 얼굴을 보자마자 인사는커녕 대포부터 들이밀며 문전박대하는 장춘생의 행보에 폭군 이헌의 성질머리도 발동해 불안감을 높인다. 심지어 연지영까지 탐탁지 않은 표정을 짓고 있어 과연 두 사람은 장춘생을 설득해 요리도구를 가져올 수 있을지 관심이 집중된다.대포 구멍을 사이에 둔 임윤아와 이채민, 그리고 고창석의 대치가 펼쳐질 ‘폭군의 셰프’ 7회는 이날 오후 9시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr