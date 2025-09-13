사진제공=JTBC

사진제공=JTBC

그룹 NCT의 멤버 천러가 '냉장고를 부탁해'에 대한 팬심을 드러냈다.오는 14일 방송되는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에는 전 세계 팬들의 사랑을 받고 있는 K-POP 대표 아이돌 NCT 마크, 천러와 Stray Kids 리노, 필릭스가 출연한다.이날 방송에서는 마크와 천러가 '냉장고를 부탁해'에 대한 팬심을 고백한다. 두 사람은 "해외 스케줄이 끝나자마자 새벽 비행기를 타고 왔다"라며 프로그램에 대한 남다른 애정을 드러낸다. 특히 천러는 "매주 빠지지 않고 본방 사수 중이다", "오늘 목표는 모든 셰프님 번호를 받는 것"이라고 말한다. 마크 역시 "천러 집에 가면 항상 '냉장고를 부탁해'가 틀어져 있어 자연스레 팬이 됐다"고 덧붙인다.이어 천러와 셰프들 사이의 숨은 친분이 공개된다. 천러와 함께 웹 예능을 촬영했던 김풍은 "쉬는 시간마다 '냉장고를 부탁해' 출연 방법을 물어보더라"고 말한다. 최현석은 "어느 날 천러 씨에게 DM을 받았다", "그날 이후 레스토랑 제자들보다 요리 질문을 더 많이 한다"고 털어놔 웃음을 자아낸다.NCT의 냉장고에는 요리에 진심인 천러의 취향이 고스란히 담겨있었다. 흔히 보기 힘든 식재료들이 줄줄이 등장하자 최현석은 "저건 보통 레스토랑에서나 볼 수 있는 재료다"라며 감탄한다. 또 유명 훠궈 전문점 소스부터 각종 중식 재료까지 발견한 임태훈은 "중식당 주방에 있는 재료는 다 있네"라며 혀를 내두른다.'냉장고를 부탁해'는 14일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr