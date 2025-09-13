사진=얼루어

2023년 8월 전역한 2002년생 배우 남다름이 화보를 통해 치명적인 매력과 함께 출연 작품의 비하인드 스토리를 공개했다.남다름이 JTBC 새 금요시리즈 '마이 유스'로 컴백을 알린 가운데, 지난 5일 패션 매거진 '얼루어 코리아' 9월 호를 통해 독보적인 존재감을 자랑했다.화보에서 남다름은 블랙 새틴 셔츠 재킷으로 세련된 무드를 선보이며, 담백하고 깊이 있는 매력을 드러냈다. 손에 쥔 드라이 플라워는 도회적 감성과 청춘의 순수함을 동시에 담아냈고, 절제된 눈빛과 어우러져 성숙미를 한층 더했다.더불어, 드라마 '마이 유스'에서 함께 호흡을 맞춘 전소영과 특급 케미스트리를 발산했다. 블랙 톤의 셔츠로 미니멀한 매력을 드러내며 서로를 마주 보는 구도 속에서 은은한 긴장감과 설렘을 자아냈고, 한층 깊어진 남다름의 카리스마를 담아냈다. 이어진 사진에서는 두 사람이 다정하게 손을 맞잡고 환하게 웃는 장면으로 보는 이들에게 따뜻한 울림을 전하며, 작품 속 관계를 넘어선 진솔한 매력과 편안한 호흡을 고스란히 보여줬다.함께 진행된 인터뷰에서는 최근 공개한 드라마 '마이 유스'에 대한 이야기를 공개했다.남다름은 송중기의 스무 살 시절을 연기한 소감에 대해 "다시 아역을 하는 게 고민되기도 했지만, 감독님의 제안과 대본이 너무 좋아 선택했다. 또한 극 중 나이도 스무 살이기 때문에 넓게 보려고 했다"며 작품에 대한 애정을 드러냈다.첫사랑 장면에 대해서는 "서로 좋아하지만 밀어낼 수밖에 없는 상황, 이뤄지지는 않지만, 그 장면들이 너무 아름답다고 생각한다"며 청춘의 아련한 감성을 전했다. 실제와 닮은 플로리스트 설정과 관련해서는 "평소에도 꽃과 풍경 사진을 자주 찍고, 동료 배우들에게 꽃 선물도 한다"며 따뜻한 성격을 엿보이게 했다.또한, 성인 연기자로서의 전환점에 대해서는 "군대가 하나의 계기였다. 순리대로 자연스럽게 받아들여지고 싶다"며 성숙해진 가치관을 밝혔다. 그는 "무슨 일이든 순리를 따르려 한다. 시기가 오면 자연스럽게 받아들일 것"이라며 청춘다운 솔직한 답변으로 인터뷰를 마무리했다.2009년 KBS2 '꽃보다 남자'로 데뷔한 남다름은 SBS '피노키오', '육룡이 나르샤', MBC '왕은 사랑한다', tvN '도깨비', '호텔 델루나', '반의반', '스타트업', 넷플릭스 시리즈 '안나라수마나라'에 이르기까지, 다채로운 변신을 거듭했으며, 최근 KBS '동궁'을 통해 KBS 연기대상 드라마스페셜 상까지 받으며, 차세대 주연 배우로서 자리매김하며 앞으로의 행보를 기대케 하고 있다.'마이 유스'는 치열한 현실과 마주한 청춘들의 불안과 선택을 담아내는 성장 드라마로, 매주 금요일 밤 8시 50분 2회 연속 방송되며, 쿠팡플레이를 통해 다시 볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr