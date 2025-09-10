사진 제공=유튜브 채널 롤링썬더

조혜련과 이경실이 남녀관계의 미묘한 감정에 대해 자신들의 생각을 솔직하게 털어놨다.9일 공개된 유튜브 '신여성'에서 모든 게 잘 맞았으나, 습관적으로 다른 짝을 찾으려고 했던 전 여친과 다시 만나도 될까하는 사연이 들어왔다. 이에 대해 이경실은 "개가 똥을 끊냐. 사람은 고쳐 쓰는 게 아니다. 또 그럴 것"이라고 말했다. 이어 "최근에 며느리에게 '딱 하나라도 마음에 드는 게 있으면 그거 하나 잡고 사는 거다. 헤어지는 건 기댈 게 아무것도 없을 때나 하는 거다. 더 잘 맞는 누군가가 있다고 생각하지 말고 서로에게 좋은 점을 찾고 그걸 보고 살아라"라고 진심어린 조언을 들려줬다.남녀사이에 친구가 가능하냐는 질문에 이경실과 조혜련은 동시에 "있다"고 답했다. 조혜련은 "김구라와 박명수는 내 남사친이다. 이성간의 친구는 가능한 일"이라고 자신 있게 말했다. 다만 "남사친과 둘이서 좋은 데 가서 밥을 먹거나 하는 일은 없다. 사실 그들이 먹자고 안 한다"고 선을 그었다. "포케 정도는 괜찮고 파전을 단둘이 먹는 안 된다. 단, 막걸리에 파김치까지 먹으면 괜찮다"는 디테일까지 설명해 웃음을 주기도 했다.조혜련의 이야기는 '신여성'에 온 한 여성의 사연으로 시작됐다. 자신의 남자친구가 10년이 넘은 여사친에게 모든 걸 다 이야기 하고 심지어 현 여자 친구와 헤어지라는 조언까지 한다는 것. 특히 그 여사친은 과거 남자에게 고백을 했던 적까지 있었다는 배경까지 있었다.이에 대해 이경실은 "여사친이 아직 계속 그 남자를 좋아하는 거고, 그냥 못된 년"이라며 "지금 좋아하는 남자 옆에 다른 여자가 있는 게 싫어서 일수도 있다. 남자는 진짜 친구가 된 줄 아는 것뿐이다. 남자도 바보다. 여자 분은 둘 사이에서 빠져나오고 그냥 둘이 사귀게 해라"고 일침을 가했다. 여기에 "어디 한 번 잘 사나 보자"고 덧붙였다.이날 '신여성'에서 조혜련과 이경실은 습관적으로 바람피는 상대, 이성간의 친구가 가능한가 뿐 아니라, 소위 오피스 부부로 일컬어지는 직장내 관계, 정신적 바람과 육체적 바람에 대한 이야기 등 남녀관계에 있을 수 있는 미묘한 갈등에 대해 속시원하게 들려줬다.'신여성'은 이경실과 조혜련의 팟캐스트 형식의 유튜브 콘텐츠다. 또 코미디언 이선민이 MC로 참여해 젊은 세대의 입장을 대변해 진행을 이끌고 있다. 솔직하고 거침없는 입담으로 2030 세대들에게까지 화제를 모으고 있다.이경실 조혜련의 '신여성'은 격주 화요일 오후 6시 유튜브 채널 '롤링썬더'를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr