사진=유튜브 채널 '지편한세상' 캡처
방송인 지석진이 가수 이미주의 귀여운 실수를 지적했다.

지난 2일 유튜브 채널 '지편한세상'에는 '모두가 원하던 '그 조합' #석삼플레이 EP. 1-2 석삼 패밀리 단합대회' 영상이 게재됐다. 방송인 지석진과 배우 전소민, 배우 이상엽, 이미주가 펜션에서 '석삼플레이 게임'을 진행했다. 영화 '온리 갓 노우즈 에브리띵'을 함께한 배우 한지은, 배우 신승호, 배우 박명훈이 게스트로 합류했다.
지석진은 이미주를 향해 "신승호 씨가 너보다 동생이다"라고 말했다. 1994년생인 이미주는 "아, 95세요?"라고 확인했고 "허억"이라며 놀랐다. 지석진이 "실례다"라고 하자 이미주는 "그게 아니라, 너무 듬직하셔서 당연히 오라버니일 줄 알았다"고 해명했다.

배우 전소민은 "알고 보면 앳되다"고 거들었다. 지석진은 "'약한 영웅'에 출연했을 때는 머리 스타일이 길지 않았나. 지금은 훨씬 레고스럽다"고 농담을 건넸다. 배우 박명훈은 "사실 목소리가 좋다고 해서 노래를 다 잘하는 건 아니지 않나. 그런데 (신)승호는 진짜 잘한다"고 칭찬을 이어갔다.
또, 이날 이미주는 자신의 차를 공개하며 지바겐을 운전한다고 밝혔다. 그러자 전소민은 "너 잘 번다"라고 놀랐다. 지석진은 "지바겐을 샀어? 미주 열심히 살았네"라고 반응했다. 이어 지석진은 "내가 상엽이에게 들은 거랑 너무 다르다. 미주가 많이 검소하다고 했다. 근데 지바겐을 산 지 3년이 됐대"라고 전했고 이미주는 "저 진짜 그거 말고는 없다. 명품에 관심도 없다"고 강조했다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

