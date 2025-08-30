사진=텐아시아DB

축구팀의 구단주로 활약하고 있는 가수 임영웅이 '불후의 명곡'에서 팀원 영입 조건을 밝혔다.30일 방송되는 '불후의 명곡' 임영웅과 친구들 특집에서는 임영웅과 음악 여정을 동행하고 있는 친구들이 특별한 무대를 선보인다.이 가운데 축구팀 '리턴즈FC'를 이끌고 있는 구단주이기도 한 임영웅은 같은 팀에서 골키퍼로 활약하고 있는 후배 전종혁을 초대해 다양한 에피소드를 풀어낸다. 전종혁은 프로축구 골키퍼 출신으로, 부상으로 인해 선수가 아닌 가수로서 제2의 인생을 살고 있는 인물. 이날 전종혁은 임영웅에 대해 "조기축구로 시작한 팀인데 임영웅 형님이 '할 거면 제대로 하자'라며 KA라는 리그까지 창단을 해버리셨다. 팀의 물품들도 사비로 지원해 주고 계신데, 웬만한 2부 리그보다 지원이 많다"고 말한다.임영웅은 '리턴즈FC'만의 특별한 영입 조건을 밝힌다. 임영웅은 "가장 중요한 건 인성이다. 인성 테스트는 회식 자리에 와서 끝까지 있냐 없냐로 검증한다"고 말해 웃음을 자아낸다. 이에 이찬원은 "'불후' 출연 조건과 똑같다"고 맞장구를 치고, 신동엽은 "축구를 배워서라도 입단하고 싶다"고 말한다.그런가 하면 이날 방송에서는 구단주와 골키퍼 관계인 임영웅과 전종혁이 '별빛 같은 나의 사랑아'로 스페셜 듀엣 공연을 펼친다. 이 외에도 임영웅으로부터 직접 섭외를 받고 선뜻 특집에 동참한 가수 이적, 린, 로이킴, 조째즈, 노브레인, 전종혁, 최유리가 출격한다.'불후의 명곡-임영웅과 친구들' 특집은 이날 오후 6시 5분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr