사진=조혜련 SNS

사진='두시의 데이트 안영미입니다' 캡처

개그우먼 조혜련이 건강 이상으로 활동을 중단한 개그우먼 박미선을 언급하며 눈시울을 붉혔다.18일 방송된 MBC 라디오 '두시의 데이트 안영미입니다'에는 조혜련이 출연했다. 안영미는 조혜련에게 "박미선이 후배지만 존경하는 동생이라고 하면서 (너를) 홍보해 주더라"며 입을 열었다.이에 조헤련은 "미선 언니가 SNS 활동을 안 한다. 언니한테 홍보해달라고 할 수 없는데 우리가 이스라엘 갔던 사진과 이 노래를 배경음악으로 깔아서 노래를 홍보해 줬다"고 설명했다. 그는 "(미선 언니가 올린) 영상을 600만 명이 봤다. 미선 언니 생각하면 울컥하기도 하고 매일 기도한다"라며 눈시울을 붉혔다.조혜련은 박미선을 향해 음성 편지도 남겼다. 그는 "언니 우리 나이가 되니까 고장도 나고 많은 생각들이 있는데 내가 매일 기도하고 있다. 아침에도 기도하고 밤에도 기도한다. 내 바람이 있다면 언니랑 연극 무대에 한번 서보고 싶다. 그날을 기다리며 화이팅이다"라며 눈물을 흘렸다.박미선은 올해 초부터 건강상의 이유로 유튜브, 방송 활동을 멈춘 뒤 휴식기를 가지고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr