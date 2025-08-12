사진=텐아시아DB

'살인자 리포트' 정성일이 상대 배우 조여정을 향한 믿음을 표했다.12일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '살인자 리포트'의 제작보고회가 열렸다. 조영준 감독과 배우 조여정, 정성일이 참석했다.'살인자 리포트'는 특종에 목마른 베테랑 기자 선주(조여정 분)에게 정신과 의사 영훈(정성일 분)이 연쇄살인을 고백하는 인터뷰를 요청하면서 벌어지는 이야기. 조여정은 특종을 위해 살인자와의 인터뷰 게임에 응한 베테랑 사회부 기자 백선주 역을 맡았다. 정성일은 살인 고백 인터뷰 게임을 시작한 연쇄살인범 정신과 의사 이영훈을 연기했다.정성일은 “공연 연습 중간에 대본을 받았는데, 쉬는 시간에도 대본을 덮을 수가 없었다. 이걸 할 수 있겠냐는 것보다 다른 사람에게 갈까봐 겁나서 바로 하고 싶다고 전화했다”며 작품을 향한 애정을 표했다. 긴장감, 밀도감 있는 공연을 해본 적 있던 정성일은 "벗어날 수 없는 공간 속에서 긴장감과 밀도를 느꼈던 작품처럼 이번 영화도 완성도가 있었다"고 말했다.조여정과 정성일은 드라마 ‘99억의 여자’에서 연기 호흡을 함께 맞춘 바 있다. 조여정은 “성일이 오빠와 함께하면 해볼 수 있겠다 싶더라. 실제로도 그랬다. 촬영 과정에서 많이 의지했다. 제가 도전하고 모험해보길 잘했다는 생각이 든다”고 말했다.정성일은 "그 작품으로 여정이와 처음 만났다. 당시 '기생충'으로 모든 상을 휩쓸고 있을 때였다. 현장에서 봤는데, 오래된 사람을 오랜만에 만난 것처럼 반갑게 맞아주더라. 만나자마자 연기 얘기를 하더라. 고맙고 신선했다. 그때 제가 많이 믿고 기댔다"며 고마워했다. 또한 "이번에도 같이 하게 됐다는 얘길 듣고 다행이라고 생각했다. 촬영하면서도 많은 얘길 했다. 도움을 많이 받았다"고 조여정을 향한 신뢰를 표했다.최근 조여정이 출연한 '좀비딸'이 흥행 중인데, 정성일은 "요즘 '좀비딸' 흥행하는 걸 보면서 같이 하길 잘했단 생각을 했다"며 웃었다. 또한 "(조여정의) 연기력은 제가 논할 수 없는 부분이다. 현장에서 태도, 자세, 사람을 대하는 여러 모습 등이 배울 점이 많았다. 현장에서 제가 '조 선생님'이라고 불렀다"고 전했다.조여정은 "하루의 몇 시간 안에 일어나는 일은 저희는 몇 달 동안 한 공간 안에서 찍는 거 아닌가. 우리끼리 계속 소통하지 않으면 감정과 연결의 틈이 생길 수 있었기 때문에 그래선 안 됐다. 그랬기 때문에 밀도 높은 현장이었다"고 촬영 당시를 떠올렸다. 또한 "해냈을 때 성취감이 높은 작품이었다"고 돌아봤다.'살인자 리포트'는 오는 9월 5일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr