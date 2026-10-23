사진=MBN '전현무계획4'

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'전현무계획4' 그룹 아이브 리즈가 어린 시절부터 남달랐던 미모와 모범생 면모를 드러냈다.23일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획4'에서는 전현무, 곽튜브가 아이브 가을, 리즈와 함께 경기 북부 맛집 탐방에 나섰다.이날 리즈는 부모님의 나이를 묻는 곽튜브에게 "어머니가 77년생이시고 아버지가 73년생"이라고 밝혔다. 1977년생인 전현무는 리즈 어머니와 동갑이라는 사실에 머쓱한 표정을 지었다.곽튜브가 "아버지가 그래도 형이다"라고 위로하자 전현무는 "레이도 엄마 동갑이던데"라며 아이브 레이의 어머니 역시 자신과 같은 나이라고 말했다. 가을이 "저는 엄마가 74년생"이라고 밝히자 그제야 "큰누나시네"라며 안도해 웃음을 안겼다.리즈의 어머니와 즉석 전화 연결도 성사됐다. 전현무가 고등학교 졸업 당시 가족들과 외식했던 음식을 다음 맛집의 힌트로 제시하자 리즈가 "물어볼까요?"라며 어머니에게 전화를 건 것.전현무는 "안녕하세요. 우리 동갑이에요. 77년생이시죠?"라고 인사했다. 리즈의 어머니는 호탕하게 웃으며 대화를 나눴고, 졸업식이나 입학식 때 먹었던 음식을 묻는 말에 중화요리를 떠올렸다. 그는 "중화요리 집에 가서 짜장면을 먹었다. 특별한 날이면 비싼 메뉴를 추가했다"고 답했다.전현무가 딸 자랑을 부탁하자 어머니의 이야기가 쏟아졌다. 리즈의 어머니는 "초등학교 때부터 선생님이 모범의 장본인이라고 하셨다. 효녀상도 받고 착한 어린이상도 매년 받았다"고 밝혔다.어린 시절 낯가림이 심했던 이유도 전했다. 그는 "얼굴이 너무 예뻐서 주변 사람들이 자꾸 만지니까 낯가림이 심해졌다. 자꾸 엄마 등 뒤에 숨었다"고 회상했다. 외모에 대해서는 "할머니, 할아버지가 인물이 좋으시다"라고 설명했다가, 끼는 누구에게 물려받았느냐는 질문에는 "끼는 저죠"라고 자신 있게 답해 웃음을 더했다.두 사람은 아이브의 '초통령' 인기를 실감하는 순간도 공개했다. 리즈는 "서울에서 콘서트를 하면 아기들 목소리가 진짜 많이 들린다"며 어린 팬들의 우렁찬 함성을 전했다.가을은 어린 팬들과 함께 공연장을 찾는 부모님들을 위해 별도의 대기 구역도 마련돼 있다고 설명했다. 리즈는 "임영웅 선배님 콘서트 가면 밖에서 자식분들이 기다리시고, 저희 콘서트 오면 밖에서 부모님들이 기다린다"고 비교했다. 곽튜브는 "그럼 아예 동반 콘서트를 해라"라고 제안해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr