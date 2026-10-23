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이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서가 손님들의 식사비를 대신 결제하는 '골든벨'을 울렸다.지난 22일 아이즈 매거진 공식 계정에는 "금돼지식당에서 골든벨 울린 이수만 선생님. 이수만 프로듀서가 바로 어제 열린 '시대포럼'의 성공적인 마무리와 A2O LITE의 1위 달성을 기념해 특별한 자리를 마련했다"라는 글과 함께 영상이 올라왔다.공개된 영상 속 이수만은 서울 약수역 인근의 유명 돼지고기구이 전문점인 '금돼지 식당'에서 손님들에게 한턱을 내고 있다. 이수만은 식당에 있던 손님들에게 "많이 드세요"라고 외쳤다. 손님들은 이수만의 이름을 연호했다.A2O LITE(영, 오아, 아윤, 아이찡, 히메키, 라다, 시리, 보라, 메르시)는 지난 22일 방송된 글로벌 K-POP을 대표하는 음악방송 Mnet '엠카운트다운'에서 데뷔 디지털 싱글 '니온'으로 1위를 차지했다. 앞서 지난 20일 SBS Life '더쇼', 21일 MBC M '쇼챔피언'에 이어 벌써 세 번째 1위 트로피를 품에 안았다.국내외 차트에서도 '니온'은 두각을 드러냈다. 15일부터 22일까지 8일 연속 멜론 TOP100 차트 1위를 지키고 있으며, 써클차트 42주차 글로벌 K-pop차트, 디지털 차트 1위, 스포티파이 한국 일간 차트 1위, Shazam(샤잠) 한국 차트 1위를 기록했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr