가수 겸 배우 윤서빈이 약 한 달 만에 신곡을 발표한다./사진=앤드벗 컴퍼니

가수 겸 배우 윤서빈이 약 한 달 만에 신곡을 발표한다.23일 소속사 앤드벗 컴퍼니에 따르면 윤서빈은 오는 11월 4일 새 디지털 싱글 'Slow Motion'을 발매한다. 지난 10월 6일 공개한 'Glow' 이후 약 한 달 만이다.'Slow Motion'은 서로에게 끌리는 순간의 감정을 담은 힙합 R&B 댄스곡이다. 리듬감 있는 비트에 윤서빈의 보컬을 더한 곡으로, 앞선 활동과는 또 다른 음악을 선보일 예정이다.윤서빈은 그동안 가수와 배우 활동을 병행해 왔다. 여러 작품에 출연하며 연기 경력을 쌓는 동시에 꾸준히 음원을 발표해 왔다.특히 이번에는 'Glow'를 발표한 지 한 달도 지나지 않아 다음 음원 발매를 알렸다. 짧은 간격으로 신곡을 선보이며 음악 활동을 이어가는 모습이다.윤서빈의 신곡 'Slow Motion'은 오는 11월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr