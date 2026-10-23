크러쉬와 레드벨벳 웬디가 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 크러쉬가 공개 열애 중인 조이의 그룹 동료 웬디와 만난다. / 사진제공=SBS 파워FM

가수 크러쉬가 공개 열애 중인 조이의 그룹 동료 웬디와 만난다. 웬디가 진행하는 라디오에 출연해 신곡 작업 과정과 아이유의 피처링 비하인드를 공개할 예정이다. 두 사람의 듀엣 라이브도 예고돼 관심을 끈다.23일 방송되는 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'(이하 '영스')에는 신곡 '삐그덕'을 발매한 크러쉬가 게스트로 출연한다. 크러쉬는 이날 방송에서 '삐그덕'의 녹음 과정과 아이유가 피처링에 참여하게 된 뒷이야기를 전한다. 두 아티스트가 협업한 만큼 음원 차트 1위 달성 시 내걸 공약에도 관심이 쏠린다.DJ 웬디와 함께하는 신곡 듀엣 라이브도 선보일 예정이다. 여기에 크러쉬의 깜짝 라이브까지 더해져 신곡의 다양한 매력을 전달한다. 크러쉬의 평소 음악 취향을 알아보는 시간도 마련된다. 자신이 즐겨 듣는 곡들로 구성한 플레이리스트를 소개하며 음악에 관한 이야기를 나눈다.크러쉬와 웬디의 만남은 조이를 통해 이어진 인연이라는 점에서도 눈길을 끈다. 크러쉬는 2021년 레드벨벳 조이와 열애를 인정하고 공개 연애를 시작했다. 웬디는 조이와 같은 그룹에서 활동하고 있어 두 사람의 라디오 호흡에도 관심이 쏠린다.'영스'는 매일 오후 8시부터 10시까지 방송된다. 공식 유튜브 채널 '에라오'를 통해 보는 라디오로도 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr