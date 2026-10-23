나영석 사단이 새로운 장사 예능을 선보인다. / 사진=텐아시아DB

김대명은 박지환, 공명과 함께 '해파랑상회'를 운영한다. / 사진제공=tvN

나영석 PD가 또 한 번 장사 예능을 선보인다. '윤식당' 시리즈부터 최근 '우주떡집'까지 비슷한 소재를 꾸준히 다뤄온 가운데 이번에는 배우 김대명, 박지환, 공명과 함께 동해안에 식당을 연다.23일 첫 방송되는 tvN 새 예능 '맛따라 길따라 대명이따라'(이하 '맛길대')는 김대명이 동해안 트레킹 코스인 해파랑길에서 '해파랑 상회'를 운영하는 프로그램이다. 김대명이 식당 사장을 맡고 박지환은 바리스타로, 공명은 막내 직원으로 함께한다.첫 방송에서는 영업을 하루 앞두고 해파랑길을 걷는 김대명과 박지환의 모습이 공개된다. 두 사람은 바다 풍경을 구경하고 길가의 식물을 살펴보며 시간을 보낸다. 걷는 도중 서로 양말을 바꿔 신는 등 장난을 주고받는 모습도 담긴다.트레킹을 마친 두 사람은 '해파랑 상회'에 도착해 본격적인 영업 준비를 시작한다. 식재료와 조리 도구를 정리한 뒤 각자 맡은 메뉴를 점검한다. 앞서 단골 맛집들을 찾아가 요리법을 배운 김대명은 직접 음식을 만들고, 박지환은 과일을 착즙해 음료를 준비한다.영업 첫날, 김대명과 박지환은 이른 아침부터 식재료를 손질하고 테이블을 정리하며 손님맞이에 나선다. 트레커들을 위한 시원한 물과 구급약까지 준비하지만 정작 손님이 나타나지 않자 점차 초조해하는 모습을 보인다.김대명과 박지환은 "이렇게 누군가를 기다리는 게 오랜만이다"며 손님이 오기를 기다린다. 이후 손님 응대 상황극을 벌이다 직접 밖으로 나가 트레커들을 맞이하기로 한다.'맛따라 길따라 대명이따라'는 매주 금요일 오후 8시 35분 tvN에서 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr